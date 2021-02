La Policía Local intervino en más de 40 celebraciones no autorizadas.

En más de 40 celebraciones privadas en domicilios y espacios públicos tuvo que intervenir la policía local de Badajoz durante el fin de semana. Entre sus actuaciones, tuvo que desalojar tres fiestas clandestinas, una de ellas con menores, en una nave de El Nevero, en Las Vaguadas y una en el campo de fútbol José Pache. El viernes en la tarde tuvo que disolver un botellón en La Alcazaba en el que participaban 50 personas. En una nave del polígono El Nevero, los agentes sorprendieron la tarde del sábado a once personas en su interior celebrando una fiesta clandestina, en la que estaban consumiendo alcohol. En un local de Las Vaguadas tuvieron que desalojar una segunda fiesta, en la que estaban participando doce menores de edad. Ya por la noche, la policía irrumpió en otra celebración clandestina organizada en el campo de fútbol José Pache, donde se denunció a un grupo de seis personas por no llevar mascarilla y consumir alcohol y estupefacientes. En total, el balance de la intervención de la policía en Badajoz arroja más de un centenar de denuncias por la celebración de fiesta ilegales, consumo de estupefacientes y el incumplimiento del horario de cierre de los bares. La Policía Local de Badajoz disolvió el viernes por la tarde un botellón en la alcazaba en el que participaban unas 50 personas, que al percatarse de la presencia policial se dispersaron y se deshicieron de las bebidas para evitar ser multados. No fue la única celebración de este tipo en la que tuvieron que intervenir, pues en distintas zonas de la ciudad se sancionó hasta a 17 personas que se encontraban consumiendo alcohol en la vía pública. También se ha propuesto para sanción a establecimientos de hostelería de Las Vaguadas, la plaza de Santa María de la Cabeza y la de los Alféreces por no cumplir el horario de cierre el primer día de reapertura de estos negocios en la ciudad, fijado a las seis de la tarde. Todas las denuncias se interpusieron a partir de las 19.00 horas, después de que a los responsables de los locales se les hubiera informado previamente de la obligatoriedad de bajar sus persianas.