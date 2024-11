Una mesa redonda en Badajoz pone el foco en el empleo para víctimas de violencia de género y el papel de las empresas

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha organizado este viernes, día 15, en la Casa de la Mujer en Badajoz una mesa redonda enmarcada en los actos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que pone el foco en el empleo para mujeres víctimas de violencia de género y el papel activo de las empresas.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha inaugurado esta mesa en la que intervienen la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez; la coordinadora de Fundación Mujeres en Extremadura, Carmen Casco; la psicóloga especialista en atención en situaciones de crisis Mayca Sánchez y la directora del Hotel Ilunion Golf Badajoz, Conchi Zambrano; moderada por la directora de la Casa de la Mujer en Badajoz, María Mercedes Sánchez Mora.

En declaraciones a los medios antes de su inicio, Ara Sánchez Vera ha detallado que esta mesa redonda es una de las actividades que se van a celebrar en el marco del 25N y que está enfocada principalmente a dar respuesta a una de las necesidades más importantes que tienen las víctimas de violencia de género, como su inserción laboral.

"Si para cualquier persona, en algunas ocasiones, encontrar un trabajo es una tarea compleja y ardua, para una víctima de violencia de género lo es más. Salir del círculo de la violencia no es fácil, las víctimas sufren, sienten vergüenza, miedo, culpa, a veces han perdido su autoestima, otras veces se les ha negado la posibilidad de trabajar", ha explicado, junto con que "incluso se les ha relegado al papel de cuidadoras en el hogar" y eso hace que "se perpetúe más la dependencia de su agresor".

Normalmente, ha continuado, son mujeres que tienen menoscabada su autoestima, su salud emocional e "incluso" su salud física, lo que les hace "extremadamente vulnerables", de manera tal que con esta mesa lo que están intentando es trabajar y profundizar en "tender puentes" entre las empresas y las víctimas de violencia de género.

Así, la directora general de Empresa explicará en la mesa redonda que, dentro del decreto que ha aprobado la Junta de Extremadura sobre ayudas para fomentar la contratación y el ahorro de los costes, se contempla una bonificación del 10 por ciento si se contrata a víctimas de violencia de género.

Por otra parte, ha destacado Sánchez Vera, quieren poner el foco en las empresas y animarlas a que contraten a víctimas de violencia de género, que son mujeres "igual de cualificadas que cualquier otra", y "al mismo tiempo les van a ayudar a seguir avanzando en esa libertad".

"Hay que tener en cuenta que lo que lastra, las cadenas más importantes que sujetan a las víctimas de violencia de género, es la dependencia emocional y la dependencia económica. Y en ese camino tenemos que ir trabajando", ha remarcado, para lo cual en la mesa las ponentes ofrecerán un enfoque diferente desde distintas perspectivas, con una psicóloga, la directora de un hotel, la directora general de Empresa y la coordinadora de una asociación que trabaja en la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.

De este modo, ha confiado en que sea un foro que empiecen a sentar como "precedente" y que, cada año, puedan crear este espacio de intercambio de opiniones y de experiencias profesionales para lograr "efectivamente" dar una solución y "encontrar los caminos para esa inserción laboral tan necesaria de las víctimas de violencia de género".

Por su parte, Celina Pérez ha hecho hincapié en que la Junta apoya a las empresas y cree "especialmente en el poder transformador y el poder de agentes de cambio" que tienen las mismas en la sociedad, y en que en relación a las víctimas de violencia de género pueden actuar en distintos ámbitos, como el de la contratación de esas mujeres y víctimas con lo que se propicia su inserción.

También desde el punto de vista de la capacitación o de proporcionar entornos "seguros" y "flexibles" a través de los planes de igualdad o los protocolos de acoso, además de desde el punto de la vista de la responsabilidad social, colaborando con esas instituciones u ONG para establecer políticas empresariales que favorezcan esa contratación.

"Desde la Junta de Extremadura, por supuesto, incentivar, y así se hace en todas las políticas de empleo, la contratación de mujeres, especialmente la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, propiciarlo mediante bonificaciones", ha abundado, para remarcar que se han aumentado también las partidas destinadas a la promoción de la responsabilidad social en las empresas, así como por parte de los agentes sociales de esos planes de igualdad "tan necesarios, que son los que pueden incluir todas esas medidas para que las empresas aborden esto de una manera interna".

En este punto, ha resaltado que en todas las ayudas y todos los programas del Sexpe está incentivada la contratación de la mujer, "con especial interés en el apartado de determinados colectivos vulnerables las mujeres víctimas de violencia de género".

Finalmente, Carmen Casco ha recordado que Fundación Mujeres es una organización con una trayectoria de 30 años y que una de las áreas de trabajo es la inserción laboral de mujeres en especial situación de vulnerabilidad, y que concretamente con las mujeres víctimas lo hacen con distintos programas, también del Sexpe y en el caso que ocupa este viernes con los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

A este respecto, llevan a cabo un proceso de acompañamiento que empieza por el empoderamiento y la activación de las mujeres víctimas de violencia de género para que "retomen su proyecto de vida" en lo que se refiere al ámbito profesional y laboral, aunque el proceso de inserción y de formación es "el último ciclo" después de que hayan pasado por su recuperación emocional, psicológica o judicial.

"Siempre solicito que los recursos en Extremadura y toda la red de apoyo que las mujeres tienen en todo su proceso inicial no se olvide tampoco en este último proceso, que es en el que realmente la autonomía económica y la inserción laboral les va a permitir no regresar y no volver a una situación de maltrato", ha concluido, "y poder tener una vida autónoma y libre".