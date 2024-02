Luis Díaz-Ambrona se despide de la presidencia del CD Badajoz

Tras la celebración del consejo de administración del CD Badajoz, finalmente se produjo la dimisión de Luis Díaz-Ambrona como presidente y de Diego García como secretario.

De hecho, en el día de hoy se ha emitido la carta de despedida del que ya es ex presidente del club en el que pide públicamente “perdón por la lamentable situación vivida este año y medio” con la trayectoria deportiva del equipo pacense, aunque está convencido de la salvación en esta categoría y el apoyo a la afición blanquinegra.

En su carta, además, comenta que “ante la situación creada, mi mejor ayuda es apartarme y no entrar en una disputa que no va conmigo”, de hecho, confirma que “el concurso de acreedores va saliendo adelante con la ayuda de todo el empresariado y acreedores que están apoyando a su equipo”.

Así, el grupo de los mexicanos (dueños del club) siguen haciéndose fuertes al frente del Badajoz y no reconocen al grupo de Luis Oliver y Agapito Iglesias como dueños.

De esta forma, el Badajoz se adentra a un destino incierto a nivel institucional por la lucha de poder entre las dos partes y que apunta a que se tendrá que resolver en un juzgado. El binomio Oliver-Iglesias había reclamado el control del club, pero van a tener que esperar al menos cien días hasta conocer si pueden desembarcar en el Nuevo Vivero. La intención de este nuevo binomio, como anunciaron hace unos días, es la de recuperar su presencia en el consejo del Badajoz para aprobar una ampliación de capital que les permita afrontar las deudas del club.

Este es el comunicado que ha emitido el ya ex presidente del club en esa carta de despedida:

Querida AFICIÓN:

Sólo unas breves líneas para despedirme del cargo del equipo de nuestros corazones:

A pesar de la ilusión con la que se empezó este nuevo proyecto hace ahora un año y medio aproximadamente, no sólo no se ha logrado conseguir ninguno de los deseos deportivos que tuvimos al inicio sino que, muy al contrario, se descendió el año pasado y se encuentra el equipo en una situación más que delicada en la tabla de clasificación de la temporada actual, además de estar en una división impropia para la categoría e historia del equipo y la ciudad de Badajoz, por lo que sólo puedo decir lo siguiente:

PERDÓN por la lamentable situación vivida este año y medio, a pesar de lo cual espero y estoy seguro se logrará salvar la categoría esta temporada, como así iniciamos la remontada con un partidazo el domingo pasado y continuaremos sin duda este domingo en Cobeña-Ursaria. No me cabe duda que para ello la afición (el enésimo favor que se os pide sabiendo que no os damos nada a cambio), tirará del carro como nos tiene acostumbrados y nos llevará en volandas.

He tratado de poner todo lo que estaba de mi parte para, con la ayuda de enormes profesionales que se han dejado y se están dejando la piel para abrir las puertas y encender las luces del estadio a diario, ordenar y salvar el caos y la situación económica del club en que éste se encontraba cuando llegué al cargo. Afortunadamente, el concurso de acreedores va saliendo adelante con la ayuda de todo el empresariado y acreedores que están apoyando a su equipo.

Dentro de mis facultades he dado lo máximo sin recibir nada a cambio, bueno sí, disgustos y sofocones la mayoría de los domingos, como ocurriría a cualquier aficionado, alguna que otra muestra de cariño y apoyo que siempre llevaré en el corazón y las normales impertinencias inherentes al cargo pero no me quedaba otra que levantarme cada lunes y seguir con la lucha diaria de los quehaceres del club en Juzgados, Notarías, Registros, Organismos Públicos, Patrocinadores, etc … y pensar en el domingo que viene, no había otra solución.

No hay nada más satisfactorio que servir de forma altruista al equipo de tu ciudad y así respondía a los que me preguntaban desde el inicio si esto me compensaba, que si sólo me daba problemas, que si expuesto a comentarios inoportunos del mundillo futbolístico … pero el BADAJOZ es el BADAJOZ y hay que estar siempre para servirle y ayudarle, con independencia de quien esté al frente, pues unos vienen y otros se van/nos vamos, pero el BADAJOZ siempre ha sido, es y será patrimonio de su ciudad.

Ante la situación creada, mi mejor ayuda es apartarme y no entrar en una disputa que no va conmigo.

Uno se va con la sensación de haber hecho todo lo que ha podido, incluyendo errores y aciertos, pero a la vez con el descontento y malestar consigo mismo por ver al equipo en estos puestos de la clasificación que, insisto, revertiremos.

El recuerdo más positivo que me llevo es, sin duda, de la AFICIÓN, la manera de apoyar al equipo sin darle nada a cambio, a pesar de no responder en el campo, uno se queda sin papel y sin palabras para expresar el agradecimiento y admiración.

Sólo puedo decir y repetir PERDÓN y que sigáis apoyando al equipo de la forma que lo hacéis para salvar la categoría y reconducir la situación, que a buen seguro se conseguirá, sin que nada ni nadie nos divida.

¡VIVA ESPAÑA!

¡AÚPA CLUB DEPORTIVO BADAJOZ!

Luis Díaz-Ambrona.