Gragera responde a Quintana: "Se trata de un chantaje a la ciudad. Badajoz no tiene competencias"

El Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, asegura que las declaraciones del Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, son "un chantaje a la ciudad de Badajoz". Gragera, dice, que no entiende las razones, "son razones vacías, no tienen razón de ser y no se ajustan a la verdad".

Según ha manifestado a Onda Cero, Gragera explica que el Ayuntamiento de Badajoz no tiene ninguna competencia en la lucha de las especies invasoras en el río Guadiana. "No puede ni siquiera meter un pie en el río sin pedir una autorización a Confederación y por lo tanto, no puede actuar ni financiar ese tipo de actuaciones."

Dice además el regidor pacense, que en este caso, el Delegado del Gobierno en Extremadura, "podría haberme llamado y no hacer una rueda de prensa para esta barbaridad" y lo que pretende "es intentar compartir el fracaso evidente que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha cometido con el río Guadiana".

"Nosotros mantenemos nuestro criterio razonado y legal, y que impide al Ayuntamiento de Badajoz poder actuar allí donde ellos dicen que podemos actuar", asegura Gragera que pide de cara a la próxima manifestación del 19 de octubre convocado por Salvemos el Guadiana, "que no intenten meternos a todos los políticos, y a todas las administraciones, en el mismo saco y que cada palo aguante su vela". "Todos tenemos nuestras competencias, y que actúen y den una solución al río".