Gragera asegura que Ciudadanos está en proceso de refundación y que no ha recibido ningún ofrecimiento del PP

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, asegura que su formación está en proceso de refundación y que luego se anunciarán las candidaturas. Gragera ha sido preguntando por si va a presentarse por Ciudadanos de cara a los próximos comicios municipales.

Por otro lado, preguntado por si alguien del PP de Badajoz o de Madrid se ha puesto en contacto con él para que encabece la lista de los populares en Badajoz a las elecciones de mayo, ha replicado que "no".

Gragera respondía así a las declaraciones que efectuaba el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, en Ondacero Badajoz, y en las que aseguraba que Gragera será el candidato del PP en la ciudad, en lugar de Antonio Cavacasillas, actual coordinador local de los 'populares'.

Ignacio Gragera ha criticado que Cabezas "cada vez que no quiere hablar de un tema, se saca de la chistera alguna historia", como cuando ofreció la Alcaldía a él mismo cuando gobernaba Francisco Javier Fragoso, o también ofreciéndole al PP la Alcaldía de Badajoz.

"Ahora no quería hablar del tema de la bandera, del bochornoso espectáculo que han dado con la bandera los miembros del Grupo Socialista y saca esto". "Cabezas es una persona que no tiene educación, que no tiene respeto, que no tiene capacidad de entendimiento con nadie y que nadie podrá decir que se puede alcanzar acuerdos generales con él porque no es una persona que se comporte como un portavoz municipal e institucional debe comportarse".

Y ha reiterado que no tiene por qué pronunciarse sobre rumores, que no lo va a hacer, y que lo que tienen es que tener "claro todos y cada uno" de los que forman parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento, "los que de verdad queremos a la ciudad de Badajoz", es que "aquí hay que trabajar todos los días, por la ciudad, por y para la ciudad".