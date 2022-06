Funcionarios municipales piden que la equiparación salarial llegue a todos los funcionarios municipales, no solo a la policía local

Un centenar de funcionarios municipales se concentraban hoy a las puertas de la Concejalía de Recursos Humanos, en la plaza de la soledad para mostrar su malestar por el acuerdo entre Ayuntamiento de Badajoz y Policía local que recoge el incremento salarial de alrededor de 6.000 euros y que supondrá 2 millones de euros al año a las Arcas Municipales.

Solicitan una nueva reunión con el consistorio para tratar este asunto y exigen que la equiparación salarial llegue a todos los funcionarios municipales, no solo a la policía local.

"En los últimos años el ayuntamiento solo ha dedicado tiempo y sacrificio a determinados colectivos muy minoritarios, como en este caso a la Policía Local", ha criticado César Rodríguez Arbaizagoitia, coordinador jefe de Infraestructuras y jefe del servicio de Alumbrado, quien también ha preguntado "de dónde saldrá el dinero para pagar el aumento de sueldo a los agentes."

Si el acuerdo con la policía local se materializa, cada agente cobrará 18.000 euros de complemento específico, mientras que ese concepto para un jefe de servicio es de 11.000 euros de media. "Un agente que se incorporase en una oposición al ayuntamiento cobraría 7.000 ó 8.000 euros que un jefe de servicio", ha manifestado.

Este es el primer acto de protesta, pero no descartan nuevas acciones si el equipo de gobierno no atiende su demanda. "No se trata solo de subida salarial, también de falta de personal, porque hay servicios que con dificultad podemos atender al ciudadanos", según el jefe de sección de cementerios, Jesús Martínez Reynolds.

Y el jefe de Bomberos, Basilio González, ha asegurado que el acuerdo con la Policía Local se ha conseguido un incremento retributivo "muy importante y solo para un colectivo a cambio de nada"

Recuerdan que hubo un principio de acuerdo alcanzado por el alcalde Ignacio Gragera y el sindicato CSIF hace unos días para las mejoras retributivas de los empleados municipales, pero no acaba de concretarse y piden a Gragera que convoque la mesa de negociación.

En la protesta han participado los funcionarios habilitados nacionales, jefes de servicio, de secciones, de negociado, técnicos, administrativos o peones.