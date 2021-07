TREN EXTREMADURA

Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso piden la dimisión de Sánchez por reírse de los extremeños con el tren

"Los extremeños no queremos un Gobierno que se ría y se cachondee de nosotros, un Gobierno que no cumple con Extremadura, que no está ejecutando las partidas que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado, que ya de por sí eran insuficientes", han remarcado.

Cristina Martínez Mangas