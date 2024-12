Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia

El Ayuntamiento de Badajoz ha prohibido la venta y suministro de productos pirotécnicos en todos aquellos lugares que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal; así como la venta de estos artículos a todas aquellas personas que pudieran estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes y, en todo caso, a cualquier persona física que no cuente con la mayoría de edad.

También prohíbe la manipulación de estos productos en vías o espacios públicos, dentro del término municipal de Badajoz, "siempre que no se cuente con la expresa autorización municipal", como se recoge en un Bando de Navidad, en el que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, asevera que se aproxima la celebración de esta fiesta y que desde Alcaldía desea "la mayor felicidad de todas las personas".

No obstante, "la alegría general que debe presidir estas fiestas puede verse incordiada por algunos desaprensivos que, faltos de imaginación, aprovechan estas ocasiones para molestar a los demás con el inusitado lanzamiento de pirotecnia recreativa (petardos, bengalas, tracas, etc.), convirtiendo lo que debe ser alegría y divertido esparcimiento, en acciones que causan un profundo malestar entre los ciudadanos".

"Aunque está claro que el grado de molestia ya es un motivo para que esta Alcaldía intervenga, lo es más el potencial peligro que estas explosiones conllevan para la seguridad de todos", ha agregado, para acordar las tres citadas prohibiciones referidas a los productos pirotécnicos.

CABALGATA DE REYES

Como en años anteriores, el bando también recuerda que la Cabalgata de Reyes conllevará la prohibición temporal de estacionamientos en el recorrido de la misma. Por tal motivo, durante los días 2, 3 y 4 en turnos de mañana, tarde y noche y el 5 de enero, en turnos de mañana y tarde, se procederá por este orden a la señalización de prohibición de estacionamiento, localización de conductores y retirada de vehículos con el Servicio Municipal de Grúa de las calles Carmelo Vera Domenech, Pedro de Alvarado y Carolina Coronado (lateral derecho, dirección Puente de Palmas).

También la avenida Santa Marina, Enrique Segura Otaño, avenida de Europa, Pedro de Valdivia, Alonso de Celada, totalidad del Paseo de San Francisco y Bartolomé J. Gallardo. En días previos a estas fechas, se informará a los conductores y/o propietarios de los vehículos estacionados en el recorrido de la prohibición de estacionamiento, mediante la colocación de octavillas en el parabrisas.

Igualmente y con el objetivo de reforzar la seguridad de la Cabalgata, se vallarán los tramos donde la concentración de público es mayor, quedando habilitados para colaborar con la Policía Local y con la Policía Nacional, el personal de Protección Civil o de la propia organización del evento, al objeto de impedir el acceso de vehículos o peatones a las zonas restringidas, "por lo que sus indicaciones son de obligado cumplimiento para el público en general".

Por otro lado, también se recuerda la resolución de 20 de noviembre de 2024 de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se establece la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos en Extremadura, con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Mientras y sobre aquellas actividades no recogidas en el programa oficial de eventos navideños de la ciudad, "no se considerarán autorizadas por este Ayuntamiento, por lo que no se garantiza la asistencia de los servicios municipales para su cobertura". "Cualquier incidente ocurrido en celebraciones de este tipo en espacios públicos, será responsabilidad de las entidades organizadoras", incide el bando.

Finalmente y en atención a todo lo expuesto, Gragera informa que ha dado instrucciones para que la Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vele por el "estricto cumplimiento" de este bando y denuncie todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto.

"Dichas infracciones, irán acompañadas de la incautación del material, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de venta no autorizados", ha agregado, "lo que se hace público para conocimiento de todos en general y especialmente para quioscos, puestos callejeros y establecimientos comerciales".

Por último, el alcalde aprovecha el bando para pedir "el respeto y la sensibilización de todos los vecinos, con el problema del ruido en la ciudad, manifestado por todos los grupos políticos de la corporación municipal y las diferentes asociaciones del tejido social pacense", pues "solo desde el cumplimiento de las normas en la materia, mejoraremos la convivencia y garantizaremos los derechos de todos".

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA

En declaraciones a los medios con motivo de su presencia en un acto en la mañana de este lunes, Ignacio Gragera ha aseverado que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública se mantiene y que "solo de manera excepcional se autoriza" y Navidad cree que "no es el lugar ni la época del año como para autorizar esa excepcionalidad", por lo que "se mantiene esa prohibición".

También ha querido hacer una "llamada a la responsabilidad" por la utilización de elementos pirotécnicos que provocan "problemas", "especialmente" en las mascotas y los perros y que, además, su mala utilización puede "poner en riesgo" a las personas y especialmente a los niños más pequeños, o también elementos de movilidad urbana.

Asimismo, el primer edil ha hecho una "llamada también a la alegría" y a disfrutar en una época del año "preciosa" y una festividad que permite poder compartir un tiempo con la familia, amigos y seres queridos, por lo que pide que se haga "con responsabilidad" y se aproveche la "extensísima" programación navideña del Ayuntamiento de Badajoz y se disfrute de las actividades que organiza este último o las impulsadas por otras entidades que colaboran "para que todos pasemos una buena Navidad".