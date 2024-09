El Ayuntamiento de Badajoz aprueba con el voto del PP una moción contra la tasa de basura "impuesta" por el Gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y de Vox y la abstención del concejal no adscrito Carlos Pérez una moción presentada por los 'populares' contra la nueva tasa de basura obligatoria "impuesta" por el Gobierno de la nación y ante la que reclaman que no se "imponga" a los consistorios cómo deben repercutir el coste del servicio

El concejal de Economía y Hacienda, del PP, Javier Gijón, ha defendido esta moción y ha recalcado que en la ciudad no hay tasa de basura de recogida de residuos, pero que esta situación va "necesariamente" a cambiar el próximo año a raíz de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que "obliga" a las entidades locales "sin excepción" a establecer una tasa de basuras.

Ante ello y entre otras cuestiones, propone instar al Ejecutivo central a presentar un nuevo proyecto de ley que respete la autonomía local y permita a las entidades locales la "libre" elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos "para evitar la imposición" de la tasa de basura a los vecinos en aplicación de la citada normativa; como también reclama al Gobierno la adopción de medidas "oportunas" para compensar a las entidades locales por el gasto que soporten por el pago del "nuevo impuesto sobre vertidos".

El edil no adscrito ha señalado que está en contra de esta ley y que la recogida de la basura la pagan los vecinos de la ciudad, ya sea con una tasa, con el recibo del IBI o con otros impuestos municipales, ante lo que se pregunta si el equipo de gobierno va a bajar algún impuesto para compensar la recaudación de esta nueva tasa.

Mientras, la concejala de Vox, María Jesús Salvatierra, ha interpelado al PP si van a luchar "de verdad" por defender este derecho que tiene la entidad local y quién se va a quedar con este dinero que va a pagar "de nuevo" el contribuyente de Badajoz.

En nombre del PSOE, Alejandro Mendoza ha cuestionado a los 'populares' qué pretenden con esta moción, cuando "la realidad" es que apoyaron esta iniciativa en la Eurocámara o se han abstenido en el Congreso, a la vez que ha destacado que no hay tasa de basura, pero el servicio lo pagan los pacenses integrado en el IBI, y ha propuesto reducir este último en la proporción "necesaria" para cubrir "íntegramente" el coste que va a soportar el ciudadano con la tasa de residuos.

En posteriores turnos de intervenciones los concejales de la oposición han reafirmado sus posturas y Gijón ha avanzado que van a apurar "hasta el último día" para que los pacenses no tengan que pagar esta tasa.

AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha cerrado las alocuciones al reafirmar que lo que piden es que los ayuntamientos tengan autonomía para poder decidir cómo financiar ese servicio, y que no ponen en duda los objetivos de la norma, a diferencia de Vox, pero no están a favor de que se "imponga" a los consistorios cómo deben repercutir el coste del servicio.

"Nosotros ya abonamos, con los recursos ordinarios de este ayuntamiento, el coste del servicio y queremos que así sea", ha recalcado el regidor, para quien "no tiene sentido de ninguna de las maneras" pedirles, como consistorio, que estén de acuerdo "con esto, independientemente de lo que hayan votado en otros escenarios y en otros parlamentos".

Así, le parece "muy bien" que el Grupo del PP en el Parlamento Europeo aprobara la norma o que en el Congreso se abstuviera, pero que en Badajoz no están de acuerdo con la fórmula de "obligar" a los ayuntamientos a tener que imponer una tasa de basura separada. Además, ha defendido que en el consistorio de la capital pacense no se ha subido ningún impuesto desde que es alcalde y que se han actualizado tasas y tarifas que "no son impuestos".

También de índole nacional, la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre ha aprobado con el voto del grupo proponente y el no adscrito, en contra del PSOE y la abstención de Vox una moción del PP en defensa de un sistema de financiación "justo y solidario" entre las comunidades y ciudades autónomas.

De igual modo y con el voto positivo de PP, PSOE y el edil no adscrito y la abstención de Vox se ha aprobado una moción conjunta de los dos primeros grupos con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se adhiere a la declaración de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

COMPLEMENTO DE TARDE Y 'ATE'

Por otro lado y con el voto a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE y el edil no adscrito, el pleno ha dado luz verde a dos puntos referidos a propuestas de modificación de puestos de trabajo en el ayuntamiento y en el IMSS que consisten en los complementos de refuerzo de tarde y el denominado 'Atención de Eventos (ATE)' para policías locales incluidos en los presupuestos de este año, ante lo que el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, ha detallado que a los mismos se han adherido un 63 y un 81 por ciento de los titulares, respectivamente.

Igualmente, ha salido adelante por unanimidad un expediente de suplemento de crédito relacionado, como ha detallado Gijón, en el cumplimiento legal que se establece en el pliego de condiciones administrativas y el de condiciones técnicas del contrato de Limpieza, para la revisión de precios del año 2023 por 698.629,97 euros con abono al remanente de tesorería.

Tras las críticas de la concejala socialista Sandra Caballero sobre que la revisión de precios se hace a año vencido y que estos créditos los tenían que haber previsto en el presupuesto para este año, Gragera ha aclarado al respecto que en el presupuesto de 2024 está contemplada la revisión de ese año, pero en el caso de 2023 eran unas cuentas prorrogadas y no se pudo hacer lo propio.

De este modo y una vez que la empresa presenta la revisión de precios, "que es ahora", y se ha "solventado o solucionado" un conflicto laboral que terminó "satisfactoriamente" con la firma de un nuevo convenio, y se "aclaran" cuáles eran los costes laborables que se podían imputar a esa revisión de precios según la fórmula matemática, la empresa presenta este año la revisión de precios del anterior y el ayuntamiento lo aprueba "cuando puede, que es cuando tiene la información, y a cargo de lo que puede, que es el remanente de tesorería".

Finalmente, el pleno ha rechazado con los votos contrarios de PP y PSOE y favorables del proponente y de Vox una moción del no adscrito para realizar una bajada del 20 por ciento en la partida presupuestaria asignada a los grupos municipales en el ayuntamiento, y ha dado luz verde por unanimidad a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la nomenclatura y rotulación de vías urbanas y de la identificación de nominación de fincas y edificios.