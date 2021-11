Aqualia rotula los camiones del servicio del agua en Badajoz con mensajes para concienciar sobre lo que se tira al water

La concesionaria del agua en la ciudad de Badajoz, Aqualia, ha rotulado los camiones de la flota del servicio municipal con mensajes de concienciación para que no se tire nada al retrete ni las rejillas de alcantarillas.

Aqualia gestiona y mantiene para el consistorio de la capital pacense más de 500 kilómetros de tuberías de saneamiento, las que conducen estas aguas sucias desde el retrete y los diferentes desagües hasta la depuradora.

Cada año, según indica la empresa en nota de prensa, llegan a la estación depuradora de aguas residuales un total de 13,7 millones de litros de agua sucia y agua de lluvia para ser tratada antes de devolverla al Guadiana "en óptimas condiciones". De ellos se extraen 8.900 toneladas de residuos sólidos cada año que, de no existir estas infraestructuras, acabarían en el mar.

En este sentido, ha detallado que la mayoría de estos residuos son toallitas y otros elementos como compresas, bastoncillos o pelos arrojados al retrete "irresponsablemente". Una basura que se atasca en las conducciones de alcantarillado, lo cual multiplica las retenciones de las redes, generando malos olores y salideros de aguas sucias a la vía pública.

En el Día Mundial del Saneamiento, Aqualia ha recordado que este año la ONU invita a reflexionar acerca de la importancia de disponer de retrete, que se constituye en un elemento "fundamental" a la hora de preservar nuestra higiene, salud y dignidad. "Pero no solo eso, sino que en muchos países constituye un condicionante a la hora de permitir la escolarización de las niñas una vez que tienen la menstruación, y de la incorporación de la mujer al trabajo por el mismo motivo", ha apuntado.

"En España no sufrimos estos problemas, y por ello debemos estar agradecidos, pues disponemos de sistemas de saneamiento de primer nivel que preservan tanto la salubridad como el entorno medioambiental, evitando que las aguas fecales lleguen a ríos o mares gracias al tratamiento de depuración", ha señalado.

No obstante y para promover la conciencia sobre la importancia de no tirar nada que no sea papel higiénico al retrete, ni residuos en las rejillas de alcantarillas, Aqualia ha incluido en los camiones de saneamiento del Servicio Municipal de Agua de Badajoz sendos mensajes medioambientales: "No hagas tapón", referido a no tirar nada al inodoro que pueda atascar las conducciones y "El mar empieza en tu calle" en el caso de las rejillas de alcantarilla de la vía pública, todo bajo el paraguas del 'hashtag' #nolotires.

El concejal de Agua del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, y el director de la Delegación de Aqualia en Extremadura, David Díez, han presentado esta nueva rotulación de los camiones de saneamiento de la ciudad y han explicado que muchas veces el desconocimiento, "e incluso un mal etiquetado", hacen que se tire al retrete toallitas u otros residuos que no deben acabar ahí, de manera que con estos mensajes se pretende que todos tomen conciencia de que estos comportamientos "solo traen problemas."

Por su parte, David Díez ha recordado que "ni el wáter ni las alcantarillas son papeleras" y que este tipo de hábitos "inadecuados generan muchos costes": "en Europa nos gastamos 1.000 millones de euros al año en eliminar los atascos que causan las toallitas."

De esta manera, en el Día Mundial del Saneamiento, el Ayuntamiento de Badajoz y Aqualia animan a valorar la disponibilidad de un correcto sistema de saneamiento "y a usarlo correctamente por el bien común", concluye el comunicado.