El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera asegura que este lunes "se traspasó una barrera" con la protesta policial que interrumpió el pleno

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sostenido que este pasado lunes "se traspasó una barrera", y que no ve "aceptable" que se "interrumpa" una sesión plenaria por una protesta como la protagonizada por policías locales.

Cabe recordar que alrededor de 70 policías locales de Badajoz fuera de servicio irrumpieron este lunes en el ayuntamiento en dos ocasiones y llegaron hasta la puerta del salón de plenos, donde la corporación municipal estaba reunida en sesión plenaria, para exigir que se retome el acuerdo de equiparación salarial.

A preguntas de los periodistas por su parecer ante esta protesta convocada por la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba), Gragera ha considerado que todo en esta vida se puede solucionar con el diálogo, pero que "obviamente a ese diálogo hay que ponerle un marco".

"Ayer se traspasó una barrera, yo creo que no es aceptable que se interrumpa una sesión plenaria por una protesta que puede ser lícita o no, pero desde luego las formas no son las que debe regir cualquier tipo de negociación o reivindicación sindical, laboral, salarial o de cualquier otra índole", ha remachado, para señalar que este lunes "interrumpieron" la sesión plenaria.

A este respecto, ha expuesto que alguien podría llegar a compararlo, y así se hizo en el pleno, con que se interrumpiera una sesión plenaria del Congreso de los diputados porque miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado irrumpieran dentro del edificio del Congreso, tras lo que ha insistido en que "eso no es admisible".

El alcalde entiende que pueda haber una reivindicación "legítima y justa por parte de los policías", pero "obviamente así no", a la vez que ha reiterado que "no son las maneras" y que "no son las formas".

De igual modo, ha incidido en que se ha puesto a disposición de los sindicatos policiales para que puedan reunirse y sentarse "sin que sirvan los medios como correa de transmisión" y de manera "tranquila" y "sosegada", así como "teniendo en cuenta que todos", como se ha mostrado "convencido", quieren llegar "si es posible a un acuerdo razonable".

Sin embargo, ante la citada protesta ha considerado que podría haberse realizado de manera "pacífica, lícita en la puerta del ayuntamiento", que cree que "se traspasó una barrera" y que "eso no se puede consentir", según ha indicado en declaraciones a los medios, a preguntas por este tema, en la presentación del Congreso Extremeño de Marketing Digital 2023.

En relación a esta protesta, Aspolobba se ha referido en un comunicado al hecho de que el alcalde vea "inadmisible", según apunta la asociación, que los policías "a los cuales les están quitando sus derechos por su falta de planificación" asistan al pleno.

Unos policías que son "los mismos que después de anunciar en rueda de prensa el acuerdo de equiparación y pasar por las pertinentes mesas de negociación" se manifiestan "libremente a los medios de comunicación", ha continuado, junto con que si "es más admisible" tener una sola patrulla un sábado con fútbol; o "mucho más" no tener grúas "un día sí y el otro también", además de tener una flota de vehículos "inutilizada por su inadmisible gestión ante la Junta de Extremadura".

En este punto, Aspolobba se ha referido al alcalde, que "cambió su medio de transporte en mitad del viaje", y a que "ya no se acuerda" que hay plantillas como pasa en la policía que están "en cuadro", tras lo que ha expuesto que "se conoce que el aire le ciega montado a bordo de su nuevo bólido".

También ha querido felicitar a los compañeros que este lunes estaban realizando su servicio ordinario en el ayuntamiento y recuerda que, cuando se les dijo que desalojaran el consistorio, "se hizo de forma rápida y ordenada" y que en el interior del pleno "nada había cambiado"; al tiempo que tilda de "genial" a los tres compañeros de paisano y al compañero uniformado.

Finalmente, ha avanzado que "esto es solo el principio" y que "no piense nadie que esto aquí acabó", dado que "mientras sigan incumpliendo, debiendo, recortando y tirando la dignidad de los policías por los suelos, Aspolobba lo dirá allá donde sea y ante quien sea".