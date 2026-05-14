La Asamblea rechaza una propuesta de Unidas contra el acuerdo Mercosur con abstención de PP y Vox y oposición del PSOE

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves, día 14, una propuesta de pronunciamiento planteada por Unidas contra el acuerdo de la UE con Mercosur.

La iniciativa únicamente ha contado con el voto a favor de Unidas por Extremadura, lo que sumado a la abstención conjunta de PP y Vox y el rechazo del PSOE ha evitado que salga adelante la propuesta.

Cabe destacar que se han debatido diferentes enmiendas planteadas por el PP y por Vox a la iniciativa de Unidas, que no han sido incorporadas al texto finalmente votado por el rechazo del grupo proponente a las mismas.

En su iniciativa, Unidas instaba al Gobierno de España a rechazar en el Consejo de la Unión Europea la propuesta de la Comisión Europea de las decisiones para la firma, celebración o, en su caso, aplicación provisional del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur; y en ningún caso hasta que el TJUE se pronuncie, como es preceptivo.

Asimismo, exigía una Política Agraria Común "fuerte, suficiente y bien financiada", orientada a apoyar "estratégicamente" a la agricultura y la ganadería social y profesional, al relevo generacional, al empleo digno y al mantenimiento de la población en el medio rural.

De igual modo, Unidas por Extremadura planteaba en su propuesta el rechazo a los recortes de la Política Agraria Común derivados de una "orientación belicista" del presupuesto europeo, así como la estrategia de rearme impulsada con el "apoyo" del Partido Popular y Vox "a costa de los fondos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria".

También, Unidas abogaba por encargar un estudio de impacto independiente sobre los impactos económicos, sociales y ambientales y de género para Extremadura del comercio actual con los países del Mercosur, especialmente Brasil, así como del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur.

"ABSOLUTO RECHAZO" DE UNIDAS

Así, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado el "absoluto rechazo" de su grupo al tratado con Mercosur, por considerar que "sacrifica a la agricultura y ganadería profesional social y complica mucha la seguridad alimentaria, haciendo que los alimentos que llegan a la mesa sean de peor calidad".

Al respecto, ha considerado que el acuerdo "sólo beneficia a las grandes multinacionales y a los fondos de inversión y condena a quienes viven de trabajar la tierra", y ha defendido que "Extremadura no puede permitirse que su futuro se decida en los despachos en Bruselas mientras se abandona a quienes sostienen el medio rural".

En este sentido, De Miguel ha reprochado que el PSOE y el PP apuesten por las cláusulas de salvaguarda que "no funcionan, y menos cuando los umbrales están con unos límites elevados"; y ha advertido de que "Mercosur viene a poner en peligro las maltrechas economías del campo", que sufre "problemas" derivados de que "cada vez cuesta más producir y recibe menos a cambio".

También ha criticado que Vox sea un "lame-botas de Trump" en cuestiones como los aranceles pese a que "por el camino se destruye la agricultura". "Realmente a quienes obedecen no es al mandato del pueblo español, es al mando de los intereses extranjeros. Cada vez se va viendo más el plumero, esa prioridad nazi es que da risa cuando son ustedes los que van a vender nuestra patria a precio de saldo", ha reprochado a Vox.

En esta línea, De Miguel ha criticado, igualmente, que "si va a haber recortes en la PAC tiene que ver con la apuesta belicista de Trump y Netanyahu absolutamente refrendada y apoyada por el PP y por Vox".

"Nuestra prioridad en Europa no debería ser la industria armamentística, debería ser trabajar por la soberanía alimentaria, la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la lucha contra el cambio climático", ha defendido.

VOX DEFIENDE LA "PRIORIDAD NACIONAL"

A su vez, en defensa de la enmienda de su grupo a la iniciativa de Unidas, la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha recordado que su formación "desde el primer momento" rechaza "frontalmente" el acuerdo con Mercosur, por considerar que el mismo "destroza" al campo "sin complejos".

En este punto, ha dado la "bienvenida" a Unidas por Extremadura en el "rechazo" a Mercosur, que a su juicio supone "una bomba que revienta a agricultores y ganaderos", y que se une a los "condicionantes ideológicos" del Pacto Verde que suponen "la sentencia de muerte" para el sector primario.

Al mismo tiempo, Checa ha hilado el rechazo al acuerdo con Mercosur con la defensa que Vox realiza de la "prioridad nacional" como "obligación", ya que según ha argumentado "una nación que no protege a los suyos se debilita, un país que abandona a su campo renuncia a su futuro, y porque sin el campo no hay soberanía ni vida".

"Quien abandona al campo abandona a España. Prioridad nacional y nuestro campo el primero", ha insistido la portavoz de Vox, quien en consecuencia ha dado la "bienvenida" a Unidas a la "prioridad nacional" con el rechazo compartido a Mercosur.

EL PP ESGRIME SU ACUERDO DE GOBIERNO CON VOX

De su lado, en defensa de la enmienda de su grupo, el diputado del PP Javier García Argueta ha recordado que el acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura incluye el "rechazo explícito" al acuerdo UE-Mercosur "mientras no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños.

Ese acuerdo de gobierno, tal y como ha recordado, plantea igualmente el compromiso del Gobierno extremeño de no aprobar "ninguna medida que perjudique al sector primario", así como también de protegerlo "activamente, económica, política, y jurídicamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde".

De este modo, ha remarcado que el Gobierno de Guardiola luchará por mantener el "carácter independiente y protegido" de la PAC "justa" y "con seriedad" para que el sector primario no siga pagando "los costes" de los acuerdos comerciales; y "siempre" va a defender la "rentabilidad real" de las explotaciones". "Y con este fin rechazaremos lo que tengamos que rechazar", ha espetado el diputado del PP.

Con ello, ha propuesto enmiendas a la iniciativa de Unidas por Extremadura encaminadas a "defender con seriedad" y de forma "real" el sector primario, entre ellas la articulación de cláusulas de salvaguarda "modernas" y "de segunda generación".

También defiende que los 45.000 millones de euros más para la PAC que entra en las negociaciones del marco financiero plurianual deberían ser una realidad para evitar que "nuevas prioridades" como la defensa o la tecnología "distraigan" fondos agrícolas.

Ha apostado, igualmente, por un "control efectivo en fronteras" europeas con control en las importaciones "tanto en fronteras como en origen"; así como por un paquete de simplificación y desregulación de reglas "innecesarias" que evitan ser "competitivos".

EL PSOE DEFIENDE EL ACUERDO CON MERCOSUR

Mientras, la diputada del PSOE Blanca Martín ha subrayado que, tras 25 años de negociaciones del acuerdo UE-Mercosur, su partido defiende la aprobación del mismo, por considerar que "es un tratado conveniente para el momento geopolítico que se está viviendo en el actual mundo".

En este punto, ha incidido en que el PSOE ha defendido la entrada en vigor del acuerdo porque "la geoestrategia y geopolítica en el mundo ha cambiado" tras la entrada de EEUU en Venezuela; y ha recordado que el PP en alguna etapa también lo ha defendido.

"Cuatro presidentes del Gobierno en España que han defendido este acuerdo entre la UE y Mercosur porque afecta a 700 millones de personas en todo el mundo", ha sentenciado Blanca Martín, quien ha remarcado que el PSOE "sí" va a defender dicho acuerdo.

En esta línea, ha añadido además que al mismo tiempo su partido aboga por el cumplimiento de las cláusulas de salvaguarda de este acuerdo.