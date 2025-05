El alcalde de Almendralejo cree que Raquel del Puerto está "preparada" para presidir la Diputación de Badajoz

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha mostrado su "satisfacción" ante la posibilidad de que la vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz y primera teniente de alcalde en el consistorio almendralejense, Raquel del Puerto, sea la próxima presidenta de la institución provincial, si bien ha aclarado que desconoce dicho nombramiento y que, en todo caso, depende de la Ejecutiva Provincial del PSOE.

"Si ella es la que decide la Ejecutiva Provincial pues, evidentemente tiene una capacidad de trabajo tremenda y una capacidad comunicativa muy buena", ha aseverado, para remarcar igualmente que es una persona "preparada y políticamente muy comprometida y muy trabajadora".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por la posibilidad de que Raquel del Puerto sea la nueva presidenta de la Diputación de Badajoz, como publican este lunes El Periódico Extremadura y la Crónica de Badajoz, en sustitución de Miguel Ángel Gallardo, tras su anuncio de que presentará este viernes, 30 de mayo, en el pleno provincial su renuncia a la presidencia de la institución.

"Eso de que vaya a ser presidenta yo no lo sé, creo que hay mañana o pasado una Ejecutiva Provincial, que realmente es la que tiene que elegir quién va a ser el presidente o presidenta de diputación", ha expuesto Ramírez, junto con que "hasta ese momento nada" y que "evidentemente Raquel, como cualquier otro diputado o diputada, puede ser el elegido".

De ser ella, "por supuesto mucha satisfacción", ha reconocido, pero "no hay nada que esté, digamos, hasta este momento acordado", como también ha admitido que este lunes se han sorprendido "mucho" cuando se publicó esta noticia, y que en cualquier caso "si ella es la elegida, pues desde luego es una persona muy trabajadora, muy comprometida".

Como ha recordado, Del Puerto ha estado dos legislaturas en la oposición y otras dos en el gobierno municipal, la ha definido como "un poco la mano derecha" y, en concreto, ejerce de portavoz y primera teniente de alcalde, por lo que "si es elegida" estarán "encantados", representando a la comarca de Almendralejo y de Villafranca. "Si no, bueno pues ella seguirá trabajando aquí en diputación en el área que le asignen y ya está, por nosotros evidentemente sí es, muy bien y si no, pues no pasa nada", ha dicho.

Del mismo modo e interpelado por si a él mismo o al ayuntamiento no le ha llegado una confirmación en este sentido, el alcalde de Almendralejo ha explicado que no y ha insistido que, si no se equivoca, la Ejecutiva Provincial este miércoles o el jueves propone el candidato y después tendrá que haber un pleno en la diputación pacense para la elección del presidente o presidenta, cuya fecha desconoce "exactamente".

Mientras y sobre si, desde su punto de vista, reúne las cualidades para ser una "buena" presidenta, la primera de la diputación pacense, Ramírez ha hecho hincapié en que, si es una mujer, le parece que es "importante" que esta institución "se renueve", y en que, "es verdad", que en la galería de presidentes de la misma "solo hay hombres", algo "normal" en una administración "tan antigua".

El alcalde de Almendralejo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en la Diputación de Badajoz en la presentación del Festival Porrina de Badajoz 2025.