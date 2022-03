El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

El 21 de marzo se celebra el día Mundial del Síndrome de Down, por ello, en la noche del lunes, se iluminarán la fachada del Ayuntamiento, la fuente de la Plaza, la muralla de la Alcazaba y el Puente romano se iluminarán en color amarillo y azul a petición de Down Mérida.

Los actos programados se iniciarán a partir de las 11 de la mañana con la instalación de mesas informativas en la Plaza de España, en la que también podrán adquirirse objetos realizados por los participantes en los distintos talleres de la entidad.

Además, durante toda la mañana los jóvenes estarán repartiendo claveles amarillos a los paseantes para agradecer la implicación social para con las personas con síndrome de Down. Esta iniciativa se enmarca en la campaña de agradecimiento elegida por las entidades Down de toda España, que se conduce bajo el lema #GraciasPorTanto y que se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=zmonadSe_FA

La actividad en la Plaza terminará a mediodía, después de haber realizado una performance musical a cargo de los jóvenes, profesionales y voluntarios de Down Mérida, que se utilizará para hacer un tik-tok en directo y para el que se pide colaboración a todos los que en ese momento estén en la plaza, uniéndose y participando con nosotros en el mismo. Por la tarde, la conmemoración seguirá en el Centro Cultural Santo Domingo a partir de las seis de la tarde. Allí se celebrará el acto institucional del Día Mundial del síndrome de Down.

Los asistentes al mismo conocerán de primera mano la campaña de Down España, así como la versión local de la misma; escucharán por primera vez la versión sonora -realizada con la colaboración de Fundación CB, la periodista Susana Mangut y el músico Daniel Luna- del relato ganador del I concurso escolar de cuentos sobre síndrome de Down que fue fallado en diciembre. Además se leerá el manifiesto redactado por los socios con síndrome de Down y que, en esta ocasión, al tinte reivindicativo habitual de estos documentos, añade el de agradecimiento por todo lo luchado.

A todo ello, hay que sumar que se podrán ver, sólo esa tarde, algunos de los lienzos que formaron parte de la ExpoDown organizada hace tres años para celebrar este día; que todos los asistentes podrán colaborar en la composición de un cuadro-mensaje y alguna que otra sorpresa más.

Además de estas entidades y Fundación CB, Down Mérida ha contado con la colaboración de Carrefour Mérida, el Albergue Turístico La Almazara, Bodegas Ángel Ortíz y la Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro en la organización de estas actividades.

MURAL CON LA ESCUELA DE ARTE

Los actos con motivo de este 21M se prolongarán en próximas semanas con la colaboración especial de un grupo de alumnos de la Escuela de Artes de Mérida, con los que elaboraremos un mural decorativo en el muro principal de la entrada al solar en el que se ubica la sede de Down Mérida en nuestra ciudad.