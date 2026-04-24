Propietarios de fincas agrícolas en el Camí La Pedrera de Burriana denuncian vertederos ilegales

Durante la reunión, celebrada en esta zona situada más allá de la autopista, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha escuchado las reivindicaciones de unos propietarios que, debido a la ubicación periférica de sus tierras, han manifestado sentirse históricamente desatendidos por las administraciones.

La principal preocupación trasladada por los agricultores se centra en los continuos vertidos procedentes de obras domésticas sin declarar. Según han denunciado, estos residuos son depositados en la zona sin ningún tipo de control, vulnerando sistemáticamente la normativa vigente y afectando a la salubridad y el entorno de las explotaciones agrícolas, algo que desde el consistorio se ha detectado también en diversos puntos del término municipal.

Ante estos hechos, el primer edil ha informado a los afectados de que la Policía Local de Burriana ya mantiene abierta una investigación sobre el último episodio de vertidos detectado. En dicho punto se ha hallado mobiliario, enseres y escombros lo que podría permitir la identificación y localización de los presuntos autores de estos actos incívicos.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha anunciado que se van a implementar campañas específicas de concienciación y se reforzará la vigilancia en los puntos críticos. Esta problemática está creciendo de forma generalizada en toda la provincia, convirtiéndose en un desafío común para muchos municipios.

La visita se enmarca en la campaña “Con mis vecinos" que consiste en una serie de encuentros semanales en los que el alcalde recorre diferentes sectores y barrios de la ciudad. El objetivo es recoger ideas, sugerencias y detectar carencias o desperfectos para que el Ayuntamiento pueda actuar, mejorando así la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.