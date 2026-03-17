La UNED de Castelló impulsa el primer premio al valenciano en las Fallas de Benicarló tras 53 años de historia.

Las Fallas de Benicarló han incorporado este año una importante novedad que supone un antes y un después en su trayectoria con la creación del primer premio dedicado a la promoción del valenciano en las críticas falleras, coincidiendo con sus 53 años de historia.

La iniciativa ha sido impulsada por la UNED de Castelló en colaboración con la Junta Local Fallera y el Ayuntamiento de Benicarló, y nace con la voluntad de reforzar el uso del valenciano en los monumentos falleros, especialmente en las críticas, donde la creatividad y la sátira juegan un papel fundamental. Además, supone un doble hito, y que es la primera vez que la UNED de Castelló promueve un galardón de estas características y también la primera ocasión en que las Fallas de la ciudad incorporan una categoría centrada en la lengua.

En esta primera edición, el jurado ha premiado a dos comisiones falleras por la calidad lingüística, creatividad y cuidado en el uso del valenciano. En la categoría infantil, el reconocimiento ha sido para la Falla Los Quemados, mientras que en la categoría de fallas grandes el galardón ha recaído en la Falla 9 de Octubre.

Según han destacado los miembros del jurado, la implantación del premio ha tenido un impacto inmediato en la fiesta. Han subrayado el notable esfuerzo de las comisiones por mejorar el uso del valenciano, reflejado en críticas más elaboradas y cuidadas, lo que ha contribuido a elevar el nivel cultural de los monumentos.

Asimismo, han puesto en valor que esta iniciativa refuerza la identidad de las Fallas de Benicarló como un espacio de expresión artística, crítica social y defensa de la lengua, consolidando su papel dentro del patrimonio cultural valenciano.

Con este nuevo galardón, la UNED de Castelló afianza su compromiso con la promoción de la lengua y la cultura propias, tendiendo puentes entre el ámbito académico y las tradiciones populares que forman parte de la identidad del territorio.