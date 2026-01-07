La Oficina del defensor del agricultor intensifica el servicio por incumplimientos de operadores en la compraventa de cítricos

En las últimas semanas se han recibido diversas comunicaciones y consultas por parte de diferentes agricultores de Nules que han puesto de manifiesto el incumplimiento de determinados operadores comerciales, de contratos de compraventa de cítricos previamente formalizados.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Nules considera necesario reiterar su apoyo al sector primario y recordar que los agricultores de Nules disponen de un recurso jurídico municipal específico, próximo y gratuito para la defensa de sus derechos, la Oficina del Defensor del Agricultor. Este servicio tiene como finalidad prestar asesoramiento jurídico, atender consultas y orientar en la resolución de conflictos derivados del incumplimiento de contratos, discrepancias comerciales u otras incidencias relacionadas con la actividad agraria.

Como respuesta al contexto actual, la Oficina Jurídica de Atención al Agricultor ha intensificado sus actuaciones, reforzando la atención y el acompañamiento a los agricultores afectados, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz, rigurosa y ajustada a las necesidades de los agricultores del municipio.

La atención telefónica se presta de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, a través del número de teléfono 964 048 777. La atención presencial se realiza todos los miércoles a partir de las 19:00 horas, en la segunda planta del edificio Natiu, situado en la calle Colón nº 16 de Nules.