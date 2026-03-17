La Falla Plaça Chicharro se alza con el primer premio de la categoría especial en las Fallas de Burriana 2026

La ciudad de Burriana vivió este martes una de sus citas más esperadas con la celebración de la entrega de premios de las Fallas de Burriana, en un acto celebrado en el Llar Fallero que ha reunido a cientos de falleros y falleras de las 19 comisiones de la localidad.

En la categoría especial, el máximo galardón ha sido para la Falla Plaça Chicharro, que se ha proclamado como la mejor falla de 2026. El segundo premio ha recaído en la Falla Societat Club 53, que además ha brillado al conseguir los premios a mejor pintura, mejor acabado y mejor conjunto. Por su parte, la Falla Don Bosco ha obtenido el tercer puesto, sumando también el reconocimiento a Ingenio y Gracia.

En la categoría especial infantil, la Falla Societat Club 53 ha dominado con claridad al alzarse con el primer premio y todos los galardones adicionales: Ingenio y Gracia, mejor pintura, mejor acabado y mejor conjunto. La Falla Don Bosco ha logrado el segundo premio, mientras que la Falla Barri València ha quedado en tercera posición.

En primera categoría, el primer premio ha sido para la Falla Societat Centre Espanya, seguida por la Falla Quarts de Calatrava, que también ha sido distinguida con el premio a Ingenio y Gracia. El tercer lugar ha sido para la Falla Societat Cardenal Tarancón. En infantil, la Falla Societat Centre Espanya ha repetido triunfo con el primer premio y el reconocimiento a Ingenio y Gracia, mientras que la Falla Societat de Caçadors y la Falla Barri La Mercé han ocupado el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En segunda categoría, la Falla Barri La Mota ha obtenido el primer premio, seguida de la Falla Barri La Ravalera, que también ha conseguido el premio a Ingenio y Gracia, y la Falla Societat de Caçadors en tercer lugar. En infantil, el primer premio ha sido para la Falla Rei Jaume I, mientras que la Falla Barri Quarts de Calatrava ha logrado el segundo puesto junto al premio a Ingenio y Gracia, y la Falla Barri L’Escorredor ha quedado en tercera posición.

Además, la Falla Barri València ha sido reconocida con el premio a la actividad fallera, que distingue el conjunto de logros a lo largo del año. También se han entregado los premios ACTUA FALLES a la inclusión, que han recaído en la Falla Barri Sant Blai en categoría mayor y en la Falla Barri d’Onda en infantil.

Entre los galardones especiales, la Falla Don Bosco ha recibido el premio ‘Quino Puig’ a la mejor crítica local, mientras que el premio al mejor 'llibret' ha sido para la Falla Barri La Ravalera. Asimismo, en la primera edición de los premios a los mejores monográficos de 'llibrets', la Falla Barri d’Onda ha conseguido el primer puesto con 'Futur Imperfecte', seguida de la Falla Societat Centre Espanya con 'Somnis' y la Falla Don Bosco con 'Emocions de Foc y Flama'.