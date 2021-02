Ximo Puig defiende que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad"

"NO PODEMOS DAR NINGUNA SEÑAL PARA LA RELAJACIÓN PORQUE HACERLO EN ESTOS MOMENTOS SERÍA MUY NEGATIVO"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad", ya que "en estos momentos no estamos en condiciones de pensar que en Semana Santa no estaremos en una situación de normalidad". Así se ha pronunciado Puig este martes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que ha incidido que "estamos en el centro de la pandemia" con una "situación muy difícil". "Cada día hay muchas personas muertas y muchos contagios"

Puig ha instado a "tomar conciencia" de que "todavía estamos a unos cuantos meses de la superación de la pandemia", pero que "al final de semana, ya habrá 50.000 personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna y estén inmunizadas". "Aún queda mucho camino por hacer. Como dice un entrenador famoso, partido a partido".