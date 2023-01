Stockholm Junior Water Prize busca nuevos proyectos de investigación escolar

Fundación Aquae, la fundación de Hidraqua, organiza un año más el concurso nacional Stockholm Junior Water Prize, destinado a alumnos entre 16 y 21 años en el que podrán presentar sus proyectos de investigación escolar dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas y el planeta, mediante la mejora de la calidad del agua, la gestión de los recursos hídricos, y la protección o el tratamiento del agua, ya sea potable o residual.

Conocido como Premio Nobel Juvenil del Agua, este certamen está destinado al alumnado de centros educativos de secundaria, bachillerato y formación profesional. El plazo para la presentación de las candidaturas, que podrán realizarse por grupos de hasta dos personas, ya está abierto a través de la página web de Fundación Aquae, donde se puede consultar toda la información, bases y criterios de presentación de trabajos. El 20 de marzo de 2023 será el último día para la recepción de candidaturas y el 4 de mayo tendrá lugar en Madrid la final nacional de este concurso en el que profesionales de reconocido prestigio del sector del agua escogerán la candidatura ganadora. Este equipo viajará en verano a Estocolmo (Suecia), para participar de la final internacional del Stockholm Junior Water Prize.

Afrontar los grandes desafíos del sector del agua es uno de los retos fundamentales para el desarrollo sostenible del planeta. En España, la gestión eficiente del agua, la apuesta por la economía circular, la necesidad de inversión en infraestructuras hídricas, la disposición de soluciones que permitan hacer frente a las consecuencias directas del cambio climático o la digitalización del ciclo integral del agua, son algunos de los retos a los que este sector se enfrenta.

Un desafío que necesita ser abordado con urgencia y en el cual los estudiantes de hoy y, por tanto, profesionales del mañana tendrán que abordar con mayor contundencia. De ahí que desde 1997 se organice el concurso internacional Stockholm Junior Water Prize, y que, desde hace ocho años, se organiza en España por parte de Fundación Aquae.

“Se trata de una experiencia en la que chicas y chicos trabajan, investigan, colaboran y se esfuerzan para aportar soluciones a los diversos y complejos problemas que sufre nuestro planeta. A través de este concurso tenemos la oportunidad de enseñar al alumnado a apreciar nuestra biodiversidad, a valorar nuestros ríos y océanos, a tener conciencia medioambiental; y por tanto, a poner en sus manos la oportunidad de cambiar el mundo” apunta Lydia Castro Núñez, docente que acompañó a Estocolmo a uno de los equipos que ganó la final nacional.

Ejemplo de la gran experiencia que supone este certamen lo manifiesta la española Rosa Lozano, que junto a Elisabeth Pozo y Rocío Ruiz, hicieron historia al ser las ganadoras en la final internacional Stockholm Junior Water Prize en 1999. Año en el que además España participaba por primera vez en este prestigioso certamen. Lozano apunta que “lo más importante que me llevé de Estocolmo no fue un trofeo: fue lo vivido, y la certeza de no querer que mi contacto con la ciencia terminase ahí. Unos meses más tarde, empezaba la carrera de Biología en la Universidad de Málaga; cinco años después, mi tesis en el Área de Genética de la Facultad de Ciencias de la misma universidad y a día de hoy dirijo mi propio grupo de investigación en el Shanghai Center for Plant Stress Biology, de la Academia China de Ciencias”.