Seguiremos con los cambios horarios al menos hasta 2026

El domingo 30 de octubre, a las 3.00 horas de la madrugada, las agujas retrocederán hasta las 2.00. Y pese a que se ha viralizado que éste será el último cambio horario no es cierto. La Unión Europea no ha tomado esa decisión aún. Otros países como EEUU y México no volverán a cambiar de horario a partir de 2023.

En 2018, más del 80% de los 4,6 millones de europeos que participaron en la consulta pública promovida al respecto se mostró a favor de acabar con las alteraciones anuales del reloj y la Comisión Europea propuso en consecuencia finalizar esta práctica en 2019.

La Unión Europea acordó suprimir definitivamente el cambio de hora para 2019, pero se prorrogó hasta 2021, una decisión que no se hizo efectiva por el desacuerdo de sus estados miembros sobre qué franja horaria adoptar en cada país.

En España, aún no hay una fecha concreta establecida para el último cambio de hora. Sin embargo, sí se puede sacar una aproximación gracias a una pista dada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el calendario publicado en el BOE por el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, Europa seguirá cambiado el reloj oficialmente durante los próximos cinco años.

De este modo, dará comienzo esta nueva temporada en la que los días serán más cortos (porque anochecerá antes) y, por tanto, la luz natural escaseará más. El domingo día 30 tendrá 25 horas por lo que se dormirá más.

Onda Cero Vega Baja, te mereces esta radio.