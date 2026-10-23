EL RESUMEN DE LA SEMANA

Repasamos y valoramos lo más destacado de la actualidad con Quique Montero, politólogo y concejal portavoz de Cambiemos Orihuela

🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con Quique Montero, Politólogo y concejal portavoz del grupo municipal de Cambiemos Orihuela

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Cambiemos Orihuela

Esta semana abordamos con Quique Montero, en su faceta de Politólogo, asuntos como la convocatoria de elecciones generales y los cálculos electorales, la ley D’Hondt o los acuerdos entre partidos.

En su faceta de edil portavoz de Cambiemos Orihuela, Montero analiza las últimas noticias en materia de infraestructuras educativas (CEIP Los Dolses, CEIP Miguel Hernández...), la situación del Palacio de Rubalcava o la inactividad de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento.

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