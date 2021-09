Redován suple con actividades culturales y de ocio el tercer año sin sus tradicionales fiestas patronales

En 2019 fue la Dana, en 2020 el COVID y de nuevo la pandemia hace que este 2021 Redován no pueda vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel tal y como es habitual. Esto no ha sido impedimento para que el Ayuntamiento, que además cuenta con la colaboración de distintas asociaciones y colectivos locales, haya preparado un calendario de actividades culturales y de ocio para mantener viva esa llama festera que se enciende en los redovanenses en las últimas semanas del verano. La alcaldesa y concejala de fiestas, Nely Ruiz, ha asegurado que aunque no va a haber desfiles, procesiones u otro tipo tipo de actos festeros “contaremos con nuestro encendido de luces, con la pólvora, y con una serie de actuaciones de las que esperamos que las personas que asisten las disfruten con responsabilidad, porque se realizarán con todas las medidas de seguridad y protocolos frente al COVID-19”.

Las cinco actuaciones preparadas por el Ayuntamiento para los fines de semana y en torno a los días de los patrones (8 y 29 de septiembre), comienzaron el sábado 4 de septiembre con la actuación de dos artistas locales, Myriam y Fátima, y del monologuista Toni Rodríguez en la Plaza Miguel Hernández. Esta actividad requiere de reserva previa en el Ayuntamiento, puesto que se instalarán sillas y mesas que estará prohibido mover o agrupar. La alcaldesa ha añadido que, además hay reserva previa para Los Happy’s y Señor Aliaga, mientras que en el resto de actuaciones, “se hará un registro de entrada de las personas y será obligatorio el uso tanto de la mascarilla como del gel hidroalcohólico para la desinfección de manos”. El martes 7 de septiembre, víspera de la festividad de la Virgen de la Salud, la Plaza de la Paz acogerá el espectáculo musical ‘Tras el telón. En busca de un musical’, mientras que el sábado 11 Los Happy’s actuarán en la Plaza Miguel Hernández. Los conciertos se retoman el 25 de septiembre con Señor Aliaga, un tributo a la música indie que se podrá disfrutar en la Plaza de la Paz, y la Unión Musical de Redován cierra el capítulo musical el día 28, festividad de San Miguel. En todos ellos habrá control de asistentes a la llegada y se permitirá la entrada hasta completar el aforo.

Este año y tras consultarlo con los servicios de emergencias y cuerpos y fuerzas de seguridad y en base a la normativa sanitaria vigente, no habrá servicio de barra en las actuaciones para evitar la aglomeración de personas. No obstante, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas sí que prestarán servicio de mesa, es decir, que sin moverse de sus asientos los asistentes podrán pedir sus bebidas durante las actuaciones.

Para el público infantil se han planteado dos representaciones teatrales desde la Concejalía de Cultura, la primera el 12 de septiembre a las 18.00 horas en la Casa de la Música. En este caso es necesario reservar las localidades en el 635 59 30 22. El día 18 el musical infantil ‘El maravilloso mundo de Drilo’ se celebrará en la Plaza de la Paz, en este caso con reserva en el Ayuntamiento.

También para el público infantil, desde la Concejalía de Servicios Sociales y la Mancomunidad La Vega se ha programado el ciclo de teatro ‘Las plazas de la igualdad’ que ha comenzado esta misma semana. Las representaciones continuarán el 6 de septiembre en el polideportivo del Barrio San Carlos y culmina el día 10 en la Plaza de la Cruz. Todas serán a las ocho de la tarde y en este caso no es necesario inscripción previa, aunque si que habrá que hacer el registro a la entrada y se permitirá el acceso hasta completar el aforo, además de otras medidas frente al COVID-19.

Desde el área de Servicios Sociales y la Mancomunidad La Vega junto con la Asociación Club y Amigos de la Tercera Edad, se ha preparado otra actividad que busca que la práctica de deportes tan típicos de nuestra zona como el caliche y la petanca pase de abuelos/as a nietos/as. Se trata de dos campeonatos intergeneracionales que tendrán lugar, en el caso del caliche, el sábado 11 de septiembre, y el de petanca el sábado 25. Las inscripciones para ambos deben hacerse en el Centro Social de la Tercera Edad.

Otra de las asociaciones que contribuye con su actividad a engrandecer este programa de actos es la Barraca La Gramaera, que este fin de semana será protagonista con dos actos. El sábado 4 se inaugura en la sede de esta agrupación festera y cultural, a las ocho de la tarde, la exposición de pintura 4X4 del artista local Rate López, mientras que el domingo vuelve al patio del Colegio Sagrados Corazones la exhibición de los trabajos de grama e hilado del cáñamo que cumple su 40 edición. Será a partir de las 11.00 horas.

Por su parte, la Asociación Cultural de Baile de Redován participa en la XVIII Gala de Baile de la Juventud. Este evento tendrá lugar en la Plaza de la Paz el día 17 de septiembre a partir de las 21.00 horas.

“Aunque no vamos a poder contar con desfiles y otro tipo de actos multitudinarios, consideramos que esta programación es completa y adaptada a todos los gustos, por lo que siendo conscientes de que no viviremos estas semanas como otros años, esperamos que el máximo número de personas pueda participar y disfrutar de estas actividades siempre dentro de lo que marca la autoridad sanitaria”, ha dicho Ruiz. La alcaldesa ha pedido a la ciudadanía redovanense que “los disfrute con responsabilidad y que cumpla a rajatabla con todos los protocolos, porque hemos visto cómo durante las últimas semanas hemos experimentado un incremento en casos positivos que queremos frenar lo antes posible”. Ante esto ha reiterado la petición de responsabilidad, en especial de cara a la celebración de fiestas privadas o eventos sin control durante los días de fiesta.

Días de la Virgen de la Salud y San Miguel

Respecto a los días de los patrones, este año de nuevo no habrá procesión. No obstante, se celebrará la misa en el templo parroquial de San Miguel tanto en la tarde del 8 de septiembre como en la del 29. La celebración religiosa será a las ocho de la tarde y una vez termine, desde la Avenida de la Diputación se disparará la tradicional alborada. “Se ha dispuesto como el año pasado, de manera que se puede disfrutar desde todo el pueblo y evitar así que la gente pueda acumularse en las calles para verla”, ha concluido la alcaldesa.

La Parroquia de Redován también organiza en el salón parroquial la exposición temporal ‘Al amparo de tu manto’, una oportunidad de profundizar en la historia y patrimonio de la patrona del municipio. Esta muestra se podrá visitar del 11 de septiembre al 2 de octubre en horario de 17.30 a 20.30 horas.