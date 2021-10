Redován pone en marcha las ayudas de hasta 3.000 euros para autónomos, pymes y micropymes

El Ayuntamiento de Redován ha puesto en marcha las ayudas con destino a minimizar el impacto económico del COVID-19 sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales con domicilio fiscal en el municipio que se han visto afectados por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Estas ayudas de hasta 3.000 euros por solicitud, se otorgarán a través de la subvención de 58.578,33 euros concedida por la Diputación Provincial de Alicante al Consistorio redovanense, y las personas interesadas tienen desde hoy y hasta el 22 de octubre para pedirlas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Redován, donde también pueden consultar al detalle las bases de la convocatoria publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las pymes, micropymes, autónomos y profesionales que hayan reducido su facturación en al menos en un 25% respecto al promedio mensual facturado en 2019. Se considera microempresa a aquella que cuenta con un máximo de 10 trabajadores y que tiene un volumen de negocio anual o balance general de no más de dos millones de euros. Además, deben cumplir una serie de requisitos que se especifican en las bases, como estar de alta en el IAE en el municipio a fecha 31 de diciembre del año pasado o que el domicilio fiscal se encuentre en Redován.

El edil José Nájar ha explicado que son ayudas directas destinadas a cubrir gasto corriente abonado entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. El concejal ha explicado que lo que se pretende es “otorgar liquidez a las empresas para facilitar su mantenimiento y con él, el empleo de personas de nuestro pueblo”.

Entre los gastos subvencionables está la cuota de autónomos, el alquiler del local o negocio, los gastos de consultoría y asesoría, de telefonía e internet, etc. Sin embargo, no se podrán subvencionar otro tipo de gastos como los pagos en efectivo o el IVA y el resto de impuestos y tasas, puesto que no son conceptos que puedan incluirse en este tipo de ayudas. El plazo de solicitud es de 15 días una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Redován a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado las ayudas del Plan Resistir de la Generalitat Valenciana que “empezaron a pagarse el pasado viernes 24 de septiembre. Se trata de un total de 52 ayudas a micropymes y autónomos de determinadas actividades relativas al comercio y la hostelería que contaban con un importe máximo de 2.000 euros por solicitud”, ha precisado el edil.