El Auditorio Internacional de Torrevieja adelanta sus espectáculos de abril y mayo a las 19:30 horas e incorpora dos nuevos conciertos

La programación del Auditorio Internacional de Torrevieja adelanta a las 19:30 horas el comienzo de sus espectáculos de abril y mayo, y anuncia la incorporación a su programación del ‘Concierto de la Festa’ y el tributo ‘Michael the king is back’. ‘Sí! Tiene sentido’, de Anthony Blake y ‘La comedia salvó mi vida’ de Ignatius Farray, programados para el 24 y 30 de abril, respectivamente, son los dos espectáculos del mes de abril que comenzarán a las 19:30 horas. El concierto de Miguel Poveda, del 17 de abril, mantiene su horario, puesto que ya se anunció su adelantó a las 19:30 horas. En lo que respecta a los espectáculos programados para el mes de mayo, el auditorio anuncia que no se va a poder llevar a cabo la representación del Ballet de Moscú, de ‘Romeo y Julieta’, que se había reprogramado para este mes de mayo. El otro espectáculo programado para este mes, Joyful! de la compañía Belter Souls, se mantiene en cartelera, pero también adelanta su horario a las 19:30 horas. Por otra parte, el auditorio anuncia la programación de dos nuevos espectáculos. El Concierto de la Festa o Misteri D’Elx (para el 22 de mayo a las 20:00 horas) y el concierto de Cantamúsicos ‘Michael the king is back’, tributo a Michael Jackson, que podrá verse el 10 de junio (20:00 horas).

Onda Cero Vega Baja