Presentación del nuevo modelo de transporte urbano de Torrevieja

El proyecto del servicio conjuntamente con el Estudio de Viabilidad justifican una duración de la concesión de 15 años, siendo el coste de licitación del servicio de 7.579.194,81 € (IVA incluido)

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Transporte, Antonio Vidal, han presentado el modelo de Transporte Urbano de Torrevieja, un servicio que cuenta con financiación adicional procedente de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, por un importe de 3.421.000 €. Asimismo, el Proyecto de Servicio conjuntamente con el Estudio de Viabilidad justifican una duración de la concesión de 15 años, siendo el coste de licitación del servicio de 7.579.194,81 € (IVA incluido).

Este nuevo servicio de transporte urbano contará con nuevos recorridos de líneas, nuevos servicios y nuevas frecuencias. Construcción de las infraestructuras fijas necesarias para la determinación de estos servicios, como garajes de guarda de los autobuses, talleres de mantenimiento y reparación de los mismos y oficinas de información a la persona usuaria.

Además, se prevé la construcción, mejora y mantenimiento, así como la explotación, de las distintas paradas que conforman el servicio de transporte urbano, mejorando las mismas y llevando a cabo la construcción de algunas de nueva implantación.

Digitalización del servicio, disponiendo un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que permita aportar información al usuario y usuaria en tiempo real, así como optimizar las rutas y determinar las posibles incidencias que el servicio pueda presentar.

Así como la adquisición de nuevos autobuses de funcionamiento híbrido y eléctrico, que mejorará considerablemente la comodidad y seguridad de los vehículos, y permitirá reducir considerablemente los GEIs (gases de efecto invernadero) generados en la ciudad.

EL SERVICIO CONTARÁ CON 9 LÍNEAS DIURNAS Y 3 NOCTURNAS

El alcalde ha informado que las líneas aumentarán, planteándose un total de 9 líneas diurnas y 3 nocturnas, que prestarán el servicio centralizadas en 3 intercambiadores. Estos se ubican en la calle Ramón Gallud, en el aparcamiento del Hospital de Torrevieja y en la calle Francisco Atienza, junto al centro comercial Carrefour. Desde estos intercambiadores, se diseñan cuatro tipos de líneas:

Circulares, que unen los intercambiadores 1 y 3 mencionados anteriormente, alimentando a las infraestructuras principales del centro urbano de Torrevieja: centros de salud, colegios e institutos, zonas deportivas, recinto de mercado y centro urbano.

Lanzaderas. Esta línea se plantea como una lanzadera al hospital de Torrevieja desde el centro urbano, de manera que alimentará a toda la zona sur de Torrevieja y al cementerio.

Líneas radiales. Estas líneas salen de uno de los tres intercambiadores, uniendo las líneas circulares y la lanzadera con las urbanizaciones más periféricas de Torrevieja y con La Mata.

Nocturnas. Son líneas que alimentan, desde las zonas más periféricas de Torrevieja y saliendo de los distintos intercambiadores, tanto a la zona de discotecas del Polígono Industrial como al recinto portuario. Estas líneas solo prestarán servicio, inicialmente, los fines de semana de todo el año y en periodo de temporada alta

Línea Circular

Línea Circular. Tiene un recorrido de 13,37 km. Es una línea de recorrido circular, en único sentido, que discurre por el centro de Torrevieja y une los siguientes puntos de demanda:

o Eras de la Sal/Puerto de Torrevieja.

o Centro comercial Habaneras/Carrefour.

o Estación de autobuses.

o Zonas deportivas.

o Recinto de mercados.

o CEIP Acequión, Cuba, Salvador Ruso, Virgen del Carmen, Habaneras e Inmaculada.

o Centros de salud Patricio Pérez, La Loma y el Acequión.

o IES Mare Nostrum, Mediterráneo y Las Lagunas.

· Tiempo total de recorrido = 47 min

· Frecuencia paso día laborable = 15,73 min

Línea 1. Hospital

Esta línea tiene un recorrido de 9,76 km. Es una línea de recorrido lineal en ambos sentidos, haciendo de lanzadera desde el centro urbano hasta el Hospital de Torrevieja.

Une los siguientes puntos de demanda:

o Puerto.

o Hospital de Torrevieja.

o Centro de Salud Acequión.

o Cementerio de Torrevieja (bajo demanda).

· Tiempo total de recorrido = 34 min

· Frecuencia paso día laborable = 11,49 min

Línea 2. Los Altos-Rocío del Mar

Esta línea tiene una longitud de 9,72 km, con recorrido lineal en ambos sentidos. Discurre por las urbanizaciones de Los Altos y Rocío del Mar, teniendo su inicio en el Hospital de Torrevieja.

Une los siguientes puntos de demanda:

o Hospital de Torrevieja.

o CEIP Romualdo Ballester

o Cala Piteras.

· Tiempo total de recorrido = 34 min

· Frecuencia paso día laborable = 17,15 min

Línea 3. Los Balcones

La longitud de esta línea es de 7,76 km, siendo una línea lineal en ambos sentidos, discurriendo en la zona residencial de la urbanización Los Balcones.

El punto de demanda fundamental al que alimenta es el Hospital de Torrevieja.

Tiempo total de recorrido = 27 min

Frecuencia paso día laborable = 13,69 min

Línea 4. Torretas

Esta línea, como las anteriores, es de recorrido lineal en ambos sentidos. Tiene una longitud de 15,4 km.

Alimenta a los siguientes puntos de demanda:

Puerto y Eras de la Sal.

Centro Comercial Habaneras-Carrefour.

Estación de autobuses

CEIP Las Culturas e Inmaculada.

Centro de Salud La Siesta.

IES Torrevigía.

Tiempo total de recorrido = 54 min

Frecuencia paso día laborable = 18,13 min

Línea 5. San Luis

Esta línea, como las demás que alimentan a las urbanizaciones periféricas de la ciudad, es lineal de ida y vuelta. Tiene una longitud de 19,37 km, y alimenta a los siguientes puntos de demanda:

Puerto-Eras de la Sal.

Centro Comercial Habaneras-Carrefour

CEIP Inmaculada

IES Torrevigía

Centro de Salud San Luis.

Tiempo total de recorrido = 68 min

Frecuencia paso día laborable = 22,79 min

Línea 6. Torreblanca – La Mata – Hospital Quirón

Esta línea es también de recorrido lineal en ambos sentidos, teniendo una longitud de 22,95 km. Alimenta a los siguientes puntos de demanda:

Puerto-Eras de la Sal

Hospital Quirón

Auditorio Internacional y Conservatorio (bajo demanda).

CEIP Ciudad del Mar, Ntra. Sra. del Rosario y Salvador Ruso.

Centros de Salud La Loma, Patricio Pérez y La Mata.

Zona deportiva

Recinto de Mercados

IES Mare Nostrum, Las Lagunas y Libertas.

Tiempo total de recorrido = 81 min

Frecuencia paso día laborable = 20,25 min

Línea 7. La Mata por Interior

Esta línea, de 17,5 km, comunicará Torrevieja y La Mata por las avenidas interiores de Torrevieja. Es una línea en ambos sentidos, uniendo los siguientes puntos de demanda:

Puerto-Eras de la Sal

La Mata

CEIP Virgen del Mar, Virgen del Carmen e Inmaculada.

Centro de Salud La Mata

IES Mediterráneo y Ciudad del Mar.

Tiempo total de recorrido = 62 min

Frecuencia paso día laborable = 20,60 min

Línea 8. La Mata - Playas

Esta línea de recorrido lineal tiene una longitud de 20,27 km, y une los siguientes puntos de demanda:

Puerto-Eras de la Sal.

La Mata

Playas del norte del municipio.

Centros de Salud de La Mata y Patricio Pérez.

Estación de autobuses.

Tiempo total de recorrido = 72 min

Frecuencia paso día laborable = 17,88 min

Línea Nocturna

Se prestarán todos los sábados del año, además de diariamente en temporadas media y alta, en horario de 0:00 hrs a 4:00 hrs.

Línea N1. La Mata.

Tiempo total de recorrido = 51 min

Frecuencia paso día laborable = 60 min

Línea N2. Norte.

Tiempo total de recorrido = 51 min

Frecuencia paso día laborable = 60 min

Línea N3. Sur.

Tiempo total de recorrido = 57 min

Frecuencia paso día laborable = 60 min

Infraestructuras. Paradas

Tipos de paradas diseñadas:

Tipo 0. Son los intercambiadores y la parada de la calle Mayor de La Mata. La marquesina llevará integrada un aseo autolimpiable. El detalle es similar a las paradas tipo 2, pero con el aseo.

Tipo 1. Estas paradas constan de dos marquesinas, infobús y una serie de elementos urbanos que permiten la accesibilidad de los usuarios así como zona estancial, e incluye la reurbanización de todo el entorno de la parada propiamente dicha. Esta parada se ha implementado en aquellas paradas donde confluyen muchas líneas o tienen mucha demanda de usuarios.

Tipo 2. Es similar a la anterior, pero con una sola marquesina. También consta de infobús y elementos urbanos de accesibilidad y estancia. También incluye la reurbanización del entorno de la parada. Se ha implementado en aquellas paradas situadas en casco urbano (Torrevieja y La Mata) que no son tipo 1.

Tipo 3. Estas paradas constan de marquesina e infobús, pero no incluyen obras o elementos urbanos salvo las estrictamente necesarias para dotarlas de accesibilidad. Se han definido este tipo de paradas en zonas de urbanización donde es posible o necesario disponer de marquesina por la demanda de usuarios.

Tipo 4. Estas paradas constan únicamente de infobús, y de un elemento tipo banco para permitir el asiento de los usuarios. No incluye marquesina, por no ser posible su implantación, y tampoco incluye reurbanización ni elementos urbanos salvo los estrictamente necesarios para hacer la parada accesible. Se ha dispuesto este tipo de parada en zonas de urbanización de poca demanda y donde no es posible implantar marquesina.

TARIFAS DEL SERVICIO (1)

Tipos de tarifas a recoger en Ordenanza Fiscal Reguladora:

Billete ordinario. Es el billete sencillo, válido para un viaje en el transporte urbano de Torrevieja. Su precio es de 1,35 €.

Bono bus multiviaje. Es una tarifa incluida en una tarjeta o elemento digital, que es posible recargar con un cierto número de viajes, habitualmente 10 o 20. Su precio es de 9 €, para 10 viajes, o de 18€ para 20 viajes, es decir, el precio del viaje será de 0,90 €.

Bono bus multiviaje especial. Es una tarifa similar a la anterior, pero donde el precio del viaje es de 0,65 €. Esta tarifa es utilizable por aquellas personas que están en las siguientes situaciones:

o Jóvenes de menos de 26 años.

o Familias numerosas.

o Parados de larga duración (esto es, más de 2 años).

Bono ORO. Los usuarios de esta tarjeta tienen viajes gratuitos en el transporte urbano de Torrevieja durante todo el año, de manera ilimitada. Son utilizables para los siguientes usuarios:

o Mayores de 65 años empadronados en Torrevieja más de 1 año.

o Pensionistas o personas con grado de discapacidad superior al 33% empadronados en Torrevieja más de 1 año.

TARIFAS DEL SERVICIO (2)

Tipos de tarifas a recoger en Ordenanza Fiscal Reguladora:

Bono 30. Esta tarifa es válida para todos los usuarios. Es una tarifa plana que permite realizar viajes ilimitados en el transporte urbano durante 30 días en todas las líneas. Su coste es de 38 €.

Tourist Card. Es una tarifa creada fundamentalmente para turistas y personas de paso. Permite llevar a cabo un uso ilimitado de las líneas de transporte urbano durante el tiempo estipulado. Hay dos modalidades:

o 3 días, con un coste de 8 €.

o 7 días, con un coste de 16 €.

EQUIPAMIENTO MÓVIL Y PERSONAL

Los vehículos a utilizar en el servicio serán un total, vistas las líneas consideradas, de 32 unidades, de las cuales 3 serán de reserva y refuerzo.

De las 32 unidades, se contemplan 25 unidades de funcionamiento híbrido y 7 unidades de funcionamiento completamente eléctrico.

Ayuntamiento cederá el uso de estos vehículos a la mercantil concesionaria durante todo el periodo de prestación del servicio, conforme vayan siendo suministrados.

El número mínimo de personal adscrito al servicio será el siguiente:

Datos comparativos nuevo servicio:

Actual Nuevo servicio

Líneas diurnas 7 9

Líneas nocturnas 0 3

Frecuencias medias 40/60 min 15/20 min

Número de autobuses 19+3 uds 29+3 uds

El número mínimo de personal adscrito al servicio será el siguiente:

Categoría n.º subrogados n.º total

Administrativos/as 3 4

Técnico/a operaciones 2 2

Jefe/a operaciones 1 1

Responsable mantenimiento 1 1

Conductores/as 49 91

Inspectores/as 2 3

Operador/a de consola 0 1

Oficial 2ª talleres 0 1

Oficial 3ª talleres 0 1

Engrasador-lavacoches 0 1

Conductor/a nocturno 0 3

Infraestructuras fijas a realizar

Garajes, talleres y oficina de información en una parcela municipal, mostrada en los planos de este proyecto, que quedará colindante con la futura estación intermodal de transporte y un aparcamiento disuasorio.

La estancia que sirva como garaje deberá tener capacidad para los 32 autobuses urbanos que prestarán el servicio de transporte urbano de Torrevieja.

La superficie prevista para la infraestructura de garaje y taller asciende a 5.000 m², sin contar con la parte urbanizada perimetral que se cifra en otros 1.500 m².

Mejora en la accesibilidad de las paradas. Esta actuación sí que se incluye en este proyecto y formará parte de los pliegos que regirán el servicio. Consiste en la eliminación de las paradas que ya no se utilizarán, habilitación de las nuevas paradas previstas, y mejora de las paradas ya existentes, haciendo cumplir la normativa vigente de accesibilidad en todas ellas.

Estimación de plazos

1) Aprobación Estructura de Costes y remisión a Junta Consultiva Generalitat Valenciana

a. Enero 2024

2) Aprobación PCAP y PPTP y licitación contrato SARA

a. Abril 2024

3) Baremación licitación y propuesta adjudicatario

a. Septiembre 2024

4) Puesta en marcha del servicio

a. Diciembre 2024