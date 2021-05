La Policía Local realizará en junio una inspección e informará a la Concejalía de Urbanismo sobre los que se encuentren en mal estado

A partir del mes de junio, la Policía Local realizará la inspección de los solares e informará a Urbanismo sobre los que no cumplen con la normativa, y será a partir de entonces cuando se pondrán las sanciones. “Esperamos que no sea necesario poner sanciones y confiamos en que los propietarios se harán cargo de la limpieza, aunque de no ser así habrá que recurrir a las multas”, ha afirmado el concejal. Nájar ha pedido la colaboración de los dueños de los terrenos “para que tengan en cuenta esta ordenanza y procuren que los terrenos estén libres de plantas, pero también de escombros o de cualquier otro desperdicio a lo largo de todo el año”. La ordenanza incluye también la aplicación de desratización y desinfección del perímetro del solar.