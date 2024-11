La plataforma por la Sanidad exige al Conseller inversiones que equiparen el departamento de Torrevieja con el resto

Integrantes de la Plataforma por la Sanidad 100x100 P煤blica y de Calidad del departamento de Salud de Torrevieja, con el respaldo de 5.885 firmas, han registrado en el Hospital de Torrevieja un escrito dirigido al Conseller de Sanidad con la demanda de equiparaci贸n de Torrevieja a la media del gasto per c谩pita en sanidad en la Comunidad Valenciana en los presupuestos del a帽o pr贸ximo. Tambi茅n solicitan que se abra una partida para el inicio del procedimiento para la construcci贸n de un segundo hospital.

Equiparaci贸n presupuestaria

El presupuesto del departamento en 2023 fue de 218.988.509 millones de euros. Si se divide el presupuesto por 207.162 tarjetas SIP arroja un gasto per c谩pita en sanidad en Torrevieja de 1.057 鈧. Ese gasto se reduce, sensiblemente, a 911 鈧/ per c谩pita , si se tiene en cuenta el volumen de la poblaci贸n estacional, una poblaci贸n realmente existente; pero que no computa a efectos presupuestarios.

La media del gasto per c谩pita de sanidad en 2023 en la Comunidad fue de 1.852 鈧. Existe una infrafinanciaci贸n 795 鈧 per c谩pita s贸lo contando la poblaci贸n SIP, que asciende a 941 si se computa la poblaci贸n estacional. El presupuesto de 2023 debi贸 haber sido de 444 millones y medio; casi el doble del presupuesto actual. Y todo ello sin contar la deuda hist贸rica que arrastra este departamento debido a la falta de inversi贸n p煤blica causada por los 15 a帽os de gesti贸n privada del departamento.

Ese incremento presupuestario deber谩 ir destinado a la inversi贸n en infraestructuras y personal necesario de urgente realizaci贸n, que se encuentran detalladas en el anexo n.潞 1 que se adjunta, y el cual se le dio traslado al Gerente del departamento en la reuni贸n que mantuvo esta plataforma con 茅l en el mes de junio pasado.

Un nuevo hospital

Seg煤n datos del INE, el departamento de Torrevieja contaba en el a帽o 2000, cuando se dise帽贸 el hospital y cre贸 el departamento, con una poblaci贸n de 97.007 habitantes y en 2023 tuvo 207.109. En todas las poblaciones del departamento, de manera homog茅nea, se ha duplicado la poblaci贸n en lo que llevamos de siglo. A la poblaci贸n SIP hay que a帽adir, la poblaci贸n estacional, que seg煤n la Memoria de 2023, se increment贸 en 400.000 personas, sobre todo, en la 茅poca estival. Si se prorratea la poblaci贸n estacional en los 12 meses del a帽o se obtiene la cifra de 243.333 habitantes / mes.

La duplicaci贸n de la poblaci贸n actual ya justifica el proyecto de un nuevo hospital; pero esta situaci贸n quedar谩 sobrepasada en breve ante la efervescencia del sector inmobiliario con la ejecuci贸n de innumerables proyectos urban铆sticos en toda el 谩rea de este departamento.

Reuni贸n con el Conseller de Sanidad

La 煤ltima demanda, que se realiza al Conseller de Sanidad en el escrito, es la solicitud de una reuni贸n con 茅l mismo para profundizar en las peticiones que se realizan y dialogar acerca de la situaci贸n en la que se encuentra el departamento desde el punto de vista de los usuarios/as.