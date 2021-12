El Palmeral de Orihuela obtiene dos variedades de dátiles autóctonos consideradas como ‘excepcionales’

Se pretende que, a partir de ahora, estas variedades se conviertan “en el buque insignia de este Palmeral. No podíamos ser el segundo palmeral más grande de Europa y no contar con un dátil autóctono”, ha señalado el edil.

El biólogo municipal, Gonzalo Escudero, ha explicado que el estudio que se está realizando tan solo supone una quinta parte de las 6.000 palmeras municipales. “Muchas de ellas no fructifican y otras son más viejas y no es rentable subir tan alto para coger los dátiles. Dentro del estudio hemos encontrado varias palmeras que son muy buenas, por lo que vamos a continuar hasta abarcar la mayoría de las palmeras municipales. Es un recurso que no era lo suficientemente conocido y si de tan pocas palmeras hemos conseguido dos variedades excepcionales del resto nos podemos llevar una grata sorpresa”.

La palmera, además de dar el excelente dátil Oriol, se podrá propagar fácilmente porque tiene varios hijuelos con lo que es posible que se puedan obtener más palmeras de esta variedad. Son ejemplares jóvenes que están en plena producción y fácilmente reproducibles.

Además, esta mañana se ha presentado la nueva cosecha de aceite obtenido de los olivos del Palmeral. “Tenemos 120 olivos en producción, el año pasado plantamos otros 120 y este año 2022 tenemos preparada una parcela, con un plan de plantación de 50 árboles más. Por tanto, vamos a tener en el palmeral dentro de un BIC, una producción cercana a los 300 ejemplares que dan un aceite que no está a la venta y es promocional”, ha declarado Aparicio.

Los árabes ya diseñaron en el Palmeral un oasis idílico en el que a ras de suelo están las herbáceas de trigo, alfalfa...; a media altura, frutales vivos como la higuera y, en altura, la palmera como colofón. Para intensificar ese sistema agrícola y obtener los máximos productos posibles, desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabaja para conseguir lo que era en su día el Palmeral. “Hemos puesto en marcha una labor intensa de parcelas agrícolas que prácticamente estaban en desuso y un poquito abandonadas”, ha comentado el edil de Medio Ambiente.