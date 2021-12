La Limpieza Viaria y RSU te invita a Reducir, Reutilizar y Reciclar en Navidad

Aparicio ha señalado que “en Limpieza Viaria este año apostamos por la reducción de estos residuos. Si conseguimos generar menos basura, menos residuos, estaremos contribuyendo en la protección y cuidado de nuestro planeta. Es un error pensar que generar basura no es problemático porque después reciclamos. Ya sabemos que reciclar no es suficiente y que hay que intentar modificar nuestro consumo y hábitos para que esos residuos no lleguen ni a generarse. La Navidad es un momento de muchísimas compras y, por lo tanto, un momento ideal para intentar ser más sostenibles. El mejor residuo es el que no se genera”.

En este sentido, la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU ha compartido algunos consejos para reducir los residuos en estas fechas tan señaladas:

1.- Elimina de tus planes las “vajillas” de plástico tardan cientos de años en degradarse. Es mucho más sostenible utilizar la vajilla que podemos lavar, y evitar generar residuos que nos sobrevivirán.

2.- Encontrar en los supermercados envases reutilizables es casi misión imposible. En tiendas artesanas o mercados será mucho más fácil encontrarlos. También realizar tus compras en el comercio de proximidad facilitará la reducción de cajas y embalajes inservibles.

3.- Evita envolver los regalos, protagonistas con diferencia estos días con metros y metros de papeles que después no se podrán reutilizar, sustituyelos por bolsas reutilizables, sacos de yute, o similares, son bonitas y es una opción mucho más sostenible.