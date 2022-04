Incautado un dron que estaba realizando tratamientos fitosanitarios aéreos no permitidos

Todo ello a escasos 200 metros de casco urbano, junto al rio Segura. Utilizando además fitosanitarios no permitidos en fumigación aérea.

Hace escasos días, la Unidad de Medios Aéreos (UMAO) de la Policía Local recibió información acerca de unos trabajos de fumigación por parte de un RPA (Dron), los cuales pudiera ser que se estuvieran llevando a cabo, en término municipal de Orihuela, sin los pertinentes permisos.

Es por ello que la Policía Local inició la localización, consiguiéndose el pasado día 27 de marzo. Los agentes que prestaban servicio ordinario se percataron de la presencia de la aeronave sobrevolando y fumigando una amplia extensión de terreno cultivado, situado junto a la CV- 9220 y el cauce del Rio Segura.

Una vez localizado el piloto de la aeronave, los agentes procedieron a entrevistarse con éste y requerirle las autorizaciones de las diferentes administraciones para la actividad que estaba realizando, documentación del dron y titulación del piloto que le habilitase para el manejo. No mostrando documentación alguna, resultando especialmente grave el hecho de que no contara con el visto bueno de la Consellería para la aplicación de los productos fitosanitarios con medios aéreos, utilizar productos no autorizados en fumigación aérea y no siendo acreditada la contratación del pertinente seguro de responsabilidad civil.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que el piloto tampoco acredita la titularidad de la aeronave y es lo que motiva que el aparato quede depositado en dependencias de la Policía Local de Orihuela.

Por todo lo anterior desde la Policía Local de Orihuela en colaboración con el Equipo PEGASO de la Guardia Civil, se ha procedido a incoar los pertinentes expedientes dirigidos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y la administración autonómica (Consellería de Agricultura y Sanidad).