El III Congreso Nacional del Agua de Orihuela versará sobre ‘Fenómenos extremos: sequía e inundaciones’

Valverde ha resaltado “la importancia del contenido de este congreso en el que aparecen esas palabras que tan de moda se han puesto últimamente como es la resiliencia no solamente para inundaciones sino también para sequías. Van a participar los mejores profesionales de España con ponentes de distintas universidades, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la propia Consellería ya que al final lo que pretendemos es aprender de esas experiencias y, por supuesto, concretar todo aquello que sea beneficioso para poder luchar contra estos dos fenómenos extremos: las inundaciones y las sequías”.

Continua señalando el edil de Agricultura, que se trata de que, al final, la ciudadanía sufra lo menos posible. De hecho, del congreso celebrado el pasado año, el Ayuntamiento de Orihuela, y concretamente el área de Emergencia, sacó muchas conclusiones en las que ya están trabajando. “Estamos desarrollando una aplicación informática para alertas tempranas que pueda sectorizar el municipio para no establecer una alerta general. Nos dimos cuenta a raíz de la última inundación que un mensaje para toda la población es necesario, pero después hay que seguir mandando mensajes específicos a ciertos territorios de nuestro municipio y no a todo”.

Las ponencias y comunicaciones se han dividido en diferentes bloques: planificación, mitigación, infraestructuras: evaluación socioeconómica, ambiental y jurídica. El director técnico del congreso aclaraba que una cosa son las sequías puntuales y otra la escasez permanente que sufre la Cuenca del Segura y muy especialmente la Vega Baja. “Dentro de ese ámbito, las ponencias dedicadas al Trasvase Tajo-Segura son muy importantes y, de hecho, hay tres que van en esa en esa misma dirección. Se tratará el cambio de la regla de explotación con lo que se prevé en los caudales ecológicos, la transformación y el aumento de los mismos”.

Otro punto a destacar, al contar con la participación de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Universidad Politécnica de Valencia, serán las posibles y potenciales soluciones para las inundaciones porque “propuestas e ideas pueden hacer muchas pero necesitamos que eso se concrete y se estabilice a través de unos presupuestos, sobre todo, los Generales del Estado. En ese sentido, no hemos visto en los análisis ninguna participación directa comprometida de gasto de carácter importante destinado a ello”, ha puntualizado Melgarejo.

Precisamente, este año los temas sobre lo que versará el Congreso están muy en concordancia con el cambio climático y el informe de la ONU donde se hace hincapié en que los fenómenos extremos van a ser más recurrentes, con mayores problemas y con peores efectos sobre el conjunto de la población civil. “Acabamos de ver lo que ha sucedido en Alemania y en Bélgica con las inundaciones, fenómenos que hasta ahora habían sido prácticamente insólitos en el Centro de Europa, lo que ha sucedido en Canadá, - continúa Melgarejo- lo que está sucediendo en China, en India y en otros lugares. Ojalá nosotros nos escapemos este año porque la situación es peligrosa, ya que la temperatura del Mediterráneo está siendo elevada. Estamos ya en torno a los 27’5ºC y cómo lleguemos a las 28ºC es posible que tengamos una gota fría no sabemos en qué momento ni cuándo ni cómo caerá pero será parecida a la inundación de Santa María de 2019”.

El Congreso tendrá 37 ponencias y 45 comunicaciones del que se extraerán propuestas y comunicaciones para que las administraciones y el conjunto de los ciudadanos puedan tener información y conocimiento con el fin de resolver estos problemas que nos afectan directamente.

El alcalde de Orihuela ha señalado que la escasez de agua que tiene esta zona va más allá de los episodios de sequía o de cuestiones naturales. “Tenemos una escasez crónica permanente de agua que la necesitamos para sobrevivir y que tiene solución. Ahora mismo, el abastecimiento a través del Trasvase Tajo-Segura está pasando por una situación crítica que además tiene esos criterios científicos y técnicos absolutamente injustificados. Es una finalidad política la que está condicionando el Trasvase Tajo-Segura con una intención clara de reducirlo e, incluso, me atrevería a decir de hacerlo desaparecer”.

Bascuñana ha señalado que otro tema que se va a tratar en el congreso es el relacionado con infraestructuras. “El pasado año sacamos una conclusión muy clara y es que hacen falta infraestructuras. De poco sirve que nos aporten muchos conocimientos e ideas si luego no las desarrollamos. Para tratar especialmente el tema del exceso de agua, de los episodios de lluvias torrenciales que se prevé que cada vez van a ser más frecuentes, hay que atajarlos a través de generar las infraestructuras necesarias”.

Dos años después de la DANA de 2019 “seguimos sin tener concretadas qué infraestructuras hidráulicas se van a abordar y, sobre todo, sin tener presupuestadas esas actuaciones. Continuamos dándole vueltas a qué vamos a hacer si, no quiera Dios, ese calentamiento del Mediterráneo nos trae otras lluvias torrenciales en estas fechas o más adelante. Vamos a estar prácticamente en la misma situación que estuvimos hace dos años. Esperemos que no sea así y que las administraciones competentes tanto la Confederación Hidrográfica, el Ministerio y la Generalitat Valenciana hagan todo lo que esté en su mano, de una manera rápida, para evitar que esto vuelva a pasar”.

Finalmente, Ana Serna ha expresado que parece que “cuando llegan estas fechas todos nos ponemos a temblar y pensamos vamos a ver qué pasará este año. Lamentablemente, han pasado ya dos años y el órgano competente, en este caso, la Generalitat de repente se sacó de la manga ese plan Vega Renhace que, como dijo Emilio Bascuñana en una ocasión, con este plan desde luego la Vega no renace. Esto no deja de ser de esas grandes campañas de marketing a las que nos tienen acostumbrados desde la Generalitat, pero que, finalmente, no se traducen en actuaciones que es lo que necesita esta tierra para prevenir ese tipo de fenómenos que, lamentablemente, cada vez van a ser más frecuente”. Señalaba Serna que desde la Diputación Provincial de Alicante “sí hemos hecho los deberes, si se han pagado las ayudas de la Dana, mientras que desde el Gobierno no se han hecho efectivas todavía”.