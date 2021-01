El grupo Lux Aeterna, invitado a participar con su espectáculo: Miguel. Homenaje a Miguel Hernández

CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL POETA, MIGUEL HERNANDEZ LLEGA A NUEVA YORK

El gupo de Orihuela ‘Lux Aeterna’ ha sido invitado para representar entre el 17 y el 20 de agosto de 2022 en Nueva York el espectáculo ‘Miguel. Homenaje a Miguel Hernández’ en conmemoración del 80º aniversario del fallecimiento del poeta oriolano y dentro del marco de la IV Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispánico.

Organizado por bi/Coa (‘Base Intercultural/Community of the Two Americas’) con sede en Nueva York, el encuentro tiene como objetivo construir puentes entre investigadores, artistas, legisladores y científicos, que participarán en una serie de actividades sobre temas iberoamericanos, entre los que se encuentran simposios, conferencias, publicación de antología, recitales poéticos y conciertos musicales.

Esta iniciativa se compone de una serie de representaciones en diferentes teatros de la ciudad neoyorkina, como en la Hofstra University, Adelphi University y St. John´s University, además del estreno del disco ‘Dejadme la esperanza’, por ‘Lux Aeterna’, junto a ‘Camerata Internacional Universal Music’, con obras compuestas y dirigidas por el músico oriolano Rafael Lozano Prior; el director de escena del espectáculo ‘Miguel’, Rafael Bascuñana, y la actriz Marta Bascuñana.

La presencia del grupo ‘Lux Aeterna’ en Nueva York dará un gran realce a este evento que marcará un antes y después a la promoción de la poesía valenciana, española y, sobre todo, por su carácter innovador e integrador.