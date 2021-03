Entregados los premios de la undécima edición del concurso «Las Abarcas Desiertas»

Educación entrega los premios del concurso “Las Abarcas Desiertas”

José Aix, concejal de Educación, junto a Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, han entregado los premios de la undécima edición del concurso «Las Abarcas Desiertas». Los ganadores, como ya se anunció en su día, han sido David Rocamora Poveda, de tres años, alumno del CRA Azahar-La Matanza; Irene Quesada Carrillo, de cuatro años, alumna del CEIP San Bartolomé; y Josué Ángel Escobar Suesain, de cinco años, alumno del CEIP Andrés Manjón. José Aix ha manifestado que “es una forma de poner en valor la figura del poeta Miguel Hernández a través de un concurso de pintura que es una tradición en Orihuela en Navidad, y como no, agradecer la implicación de los centros escolares”. El certamen Escolar “Las abarcas desiertas” es convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela. El certamen está dotado con lotes de libros y material de dibujo. En total en esta edición se han presentado 671 trabajos (445 trabajos en 2019 y 403 en 2018) de los diferentes centros escolares que han participado en esta edición, lo cual supone la consolidación del certamen. Por su parte, Aitor Larrabide ha agradecido “la implicación de las instituciones que lo promueven, con la complicidad de los equipos directivos y docentes de los centros escolares del municipio, no sólo se difunde la figura del poeta Miguel Hernández, sino también se promueven valores humanos y éticos como la solidaridad y el compañerismo y la sana rivalidad por conseguir realizar un buen trabajo. Y en el camino aprenden que la constancia y la disciplina no van reñidas con el juego y la diversión”. Asimismo, el Jurado también ha considerado destacar los trabajos de los once siguientes alumnos: Nour Smaili El Mennouny, de 5 años, del CEIP Jesús María San Isidro; Martina Muñoz García, de 4 años, del CC Nuestra Señora del Carmen; Ana Maiquez Bernabeu, de 5 años, del CD Oratorio Festivo San Miguel; Sofía Cortés Martínez, de 5 años, del CEIP Playas de Orihuela; Sofía María Spulberg, de 4 años, del CEIP Miguel Hernández; José Pardo Soria, de 5 años, del CEIP Virgen de los Desamparados; Oriana Moreno Navarro, de 5 años, del CEIP Virgen de la Puerta; David Valentín Parna, de 4 años, del CEIP Nuestra Señora del Pilar-La Campaneta; Leo Barba Espinosa, de 5 años, del CEIP Villar Palasí; Penélope A. Osborne, de 5 años, del CEIP Los Dolses; y Aitor Perales Rodríguez, de 5 años, del CEIP Nuestra Señora de Monserrate-Molins. El Jurado de está undécima edición estuvo integrado por el concejal de Educación, Ramón López Cabrera; las técnicas de la Concejalía, Mª. Fuensanta Mazón Hernández y Esther Sánchez Abad; el director de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, José Luis Ferris; y el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández y vicepresidente de la Asociación de Amigos del poeta, Aitor L. Larrabide.

Onda Cero Vega Baja