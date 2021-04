Eduardo conoce muy bien las cocinas, pues su familia regenta un conocido Restaurante en Vistabella

La moda tampoco falta a su cita con Masterchef

Sin duda una de las cosas que más nos apasiona del Celebrity, es que van famosos de toda índole, desde actores, hasta cantantes, políticos o diseñadores y estilistas. Estos últimos siempre nos regalan momentos únicos, y es que ¿quién no recuerda los momentazos que nos dejó Josie en Masterchef Celebrity 5? Sin duda fue uno de los grandes descubrimientos de la edición. Como amante y experto en moda, le pasa el relevo a Eduardo Navarrete, el diseñador y ex aprendiz de la primera edición de Maestros de la Costura. ¿Nos deleitará con tantos looks como lo hizo Josie?

Maestros de la costura - La peor versión de Eduardoreproducir video02.46 minLuisa se compenetra muy bien con José Corbacho y la química de Antonio con Óscar Higares es increíble. Sin embargo, Eduardo no comenzó con buen pie la prueba. La química con Mónica parecía nula desde el principio. Además, al inicio comete un error de corte, del que Caprile trata de advertirle, pero Eduardo Navarrete hace caso omiso a las palabras de nuestro jurado. Esto hizo que, más tarde, al montar la espalda no le casen las piezas.

Como concursante de Maestros fue uno de los más atrevidos y rebeldes de la edición, y nos regaló muchas risas. ¡Eso sí! Ahora le toca dejar las agujas y la máquina de coser y sustituirlas por los cuchillos y el delantal. Además, muchos artistas del mundo del famoseo le adoran y siguen allá donde va, como nuestra Yolanda Ramos, ¿le habrá dado algún consejo? ¿Será Navarrete el descubrimiento de la edición? ¡Pronto lo descubriremos!