El edil de Deportes rechaza la acusación de no ayudar al Orihuela C.F., hecha por su presidente

En este sentido, Bernabéu ha señalado que está siendo una legislatura bastante compleja, complicada y muy difícil de gestionar en materia deportiva, ya que en el mes de septiembre cuando él asumió la delegación de Deportes, “sufrimos la DANA que destrozó todas las instalaciones. En el Campo Municipal de Los Arcos, además, nos quedamos sin gradas. Tuve que cerrar la grada oeste porque había un peligro inminente de derrumbamiento por seguridad y responsabilidad, En octubre, el vicepresidente de la Federación Valenciana de Fútbol se interesó en saber cómo estaba la situación de Los Arcos y le comentó a la directiva que vería la manera de poder ayudar para restaurar esa grada. Emplacé al Orihuela C.F. a que mantuvieran conversaciones ya que el Ayuntamiento no puede tratar directamente con las federaciones. Esperé una respuesta hasta el mes de diciembre y cuando vi que realmente no había ningún tipo de ayuda por parte de la federación, como nos comunicó el Orihuela, inicié todos los trámites para la reparación de la grada”.

Lo primero que realizaron fue derrumbar toda la grada oeste, encontrándose con una situación dantesca al comprobar que la zona de preferencia había también cedido. “El presidente, y con toda la lógica del mundo, tenía una premura por la visita del Villarreal y quería que alquiláramos una grada, algo que no podía permitir. Mi objetivo era tener una de manera permanente y esto creo que fue el motivo de la ruptura de conversaciones con este presidente. No sé si es que le sentó mal, pero el Ayuntamiento asumió al final la compra de la grada que estamos pagando con un renting a cinco años al no disponer de presupuestos. Al final hemos conseguido el objetivo, que la grada esté totalmente restaurada y seguimos invirtiendo en este en este campo. Hemos cambiado la imagen en donde destaca la palabra Orihuela y, aunque queda muchísimo trabajo por realizar en Los Arcos, también hemos bajado los banquillos que interfería la visión de los aficionados, hemos conseguido poner la altura de entrada y vamos a remodelar las taquillas”, ha explicado Bernabéu

Subvención directa

Continúa reconociendo que el Orihuela C.F. está pasando por una situación compleja como le ocurre también al resto de clubes, al igual que a los deportistas. La concejalía concede subvenciones para poder ayudarles, pero no entiende con un club puede estar determinado por una subvención ya que se trata de una ayuda más. Recuerda que la que recibe el Orihuela C.F., todos los años de 40.000 euros, es nominativa mientras que el resto de los clubes acceden a una subvención de libre concurrencia. Precisamente, la que ellos demandan, se abrió el 19 de febrero. “El 14 de abril, recibimos la solicitud de la memoria sin firmar. El 19 de abril, el anexo número 2 y 3 llegó sin la firma electrónica y les tuvimos que remitir que, por favor, nos enviaran la documentación firmada y documentada. Esto al final son plazos con días de subsanación y así va corriendo el tiempo. El día 5 de mayo se subsanan y el 10 de junio, envían el presupuesto, el importe final para justificar la subvención. Y a partir de ahí empieza otra vez el camino, porque hay que recordar que la Concejalía de Deportes es el vínculo de conexión entre el club y el departamento de intervención que la tiene que volver a revisar, por última vez, y hacer el pago pertinente. Si mandas, la documentación sin firmar, no mandan el presupuesto correctamente… esto al final se va dilatando en el tiempo”.

El pasado año el Orihuela C.F. no pudo recibir la subvención de la Línea 1 porque presentaron la documentación fuera de plazo. “Nosotros estamos para trabajar y ayudar a los clubes y a todos los deportistas porque al final es el ADN de la Concejalía de Deportes. Lo que no podemos hacer es estar encima de todos los clubes. Para poder agilizar los trámites, nos hemos reunido con el Orihuela C.F., muchísimas veces por si tenían dudas con la subvención y los hemos atendido las veces que nos lo han pedido y se nos acusa que invitamos a Luis Terrés a que se marche. No, no lo entiendo”.

Cree Bernabéu que es muy triste, y lo dice a título personal, que el Campo Municipal de Los Arcos solo lo pueda disfrutar un club siendo un pulmón del deporte que debería tener partidos por la mañana, por la tarde y por la noche. “El problema que tiene este espacio es que él césped es natural y no podemos destrozarlo. Entonces, si el Orihuela tiene ese privilegio de poder disfrutarlo de manera exclusiva, la explotación absoluta, la publicidad, la cantina… y el Ayuntamiento de Orihuela hace todas las gestiones para mantenerlo, que nos diga que no ayudamos al Orihuela C.F. no es lógico. Es una falta de respeto, ya no a mí, sino para el resto de clubes y a los aficionados que han sufrido las mismas consecuencias que ellos”.

Finaliza, el concejal de Deportes recordando que el Orihuela C.F. es un club privado y como tal se deben gestionar. Se ofrece a mediar, pero no a inmiscuirse en la vida del club.