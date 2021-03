LOS MONTESINOS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PONIENDO EL FOCO EN LA TRATA COMO ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

El día 5 de marzo comenzarán los actos que se inician con la inauguración de la exposición ‘Punto y seguimos. La vida puede más’

Los Montesinos celebrará este año el 8M, Día Internacional de la Mujer “como no podía ser de otro modo -ha dicho la edil de Igualdad, Ana Belén Juárez-, reivindicando la igualdad y denunciando todas aquellas acciones que dejan a la mujer, por el hecho de serlo, en un lugar no solo desfavorable sino también a merced de la violencia y el abuso. Por eso, este año tan particular y condicionado por la COVID-19, seguimos visibilizando este día, aunque de un modo diferente, sin alentar a la agrupación de personas, pero realizando acciones que invitan a la reflexión de la necesidad imperiosa de llegar a la igualdad efectiva y real”. Juárez ha resalta, además, que “ignorar el impacto de género durante la pandemia agrava la desigualdad. La pobreza, la precariedad y la pérdida de apoyos están afectando en mayor medida a las mujeres” “En este sentido, acogemos desde el 5 hasta el 28 de marzo la exposición fotográfica itinerante ‘Punto y seguimos. La vida puede más’ del Secretariado Diocesano de Migraciones/Asti Alicante, en la que a través de 40 fotografías se muestran imágenes de mujeres que han sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y han conseguido salir del control de sus mafias. Esta exposición pretende tocar las conciencias de lo que hay detrás de lo que se ha llamado el oficio más antiguo del mundo y que en realidad es la forma más grave de violencia contra la mujer”, ha afirmado Juárez, quien ha añadido que “el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución en España vienen de la trata y la trata es esclavitud”. La exposición podrá verse de 9h a 19h, del 5 al 28 de marzo, en el Salón de Actos del Centro Cívico y Social (plaza del Ayuntamiento, 2), con un aforo que limita la presencia de 25 personas al mismo tiempo. Siguiendo con esta línea de denuncia “de lo que es el negocio más lucrativo del mundo”, el jueves 11 de marzo, el Auditorio de la Escuela de Música acogerá a las 19.30h una mesa de experiencias bajo el nombre ‘La trata de las mujeres: la esclavitud del siglo XXI’ en la que participarán Modes Salazar Agulló -jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación de gobierno de Alicante-, Gemma Martínez Sánchez -educadora social del programa OBLATAS Alicante- y María Jesús Navarro Ríos -directora del centro interdisciplinar de estudios de género CIEG de la UMH-. “Aprenderemos de estas tres mujeres, que conocen de cerca el problema de la trata, quienes nos darán la verdadera dimensión de lo que se esconde detrás: un negocio de explotación sexual de mujeres que mueve en nuestro país 3.700 millones de euros anuales, lo que supone más del 10% de los beneficios ilícitos en ese ámbito a nivel mundial”, ha dicho la edil quien ha comentado que el aforo es limitado por lo que las personas interesadas pueden inscribirse en el 9666721087 o dejar sus datos en el email igualdad@losmontesinos.org. El evento se retransmitirá por streaming a través del Facebook del Ayuntamiento. “Una concentración reducida y controlada, casi simbólica, con la que pretendemos poner en valor y visibilizar a mujeres que nos precedieron y a las que gracias a su labor, ideas, talento y coraje podemos vivir en una sociedad más justa, democrática, avanzada e igualitaria; permitiéndonos gozar hoy día de unos derechos y libertades que, sin embargo, todavía no son suficientes porque somos conscientes de lo vulnerables que seguimos siendo y de los retos que tenemos que enfrentar en este nuevo siglo”. La concentración, “que se realizará respetando la distancia y contará con todas las medidas de seguridad contra la COVID-19, nos recordará a las 12h del día 8 de marzo en la plaza del Ayuntamiento que ‘Nos queremos vivas, libres y juntas’. Será el momento de leer el manifiesto en el que reivindicaremos los derechos de la mujer, de alzar la voz por quienes no pueden hacerlo y de recordar a aquellas a quienes han callado para siempre, porque este año de pandemia ha sido especialmente doloroso para las mujeres que sufren violencia dentro del hogar”, ha declarado Ana Belén Juárez, quien ha apuntado que durante estos días una pancarta colgará del balcón del Ayuntamiento conmemorando el 8M y que el consistorio será iluminado de color violeta como símbolo del apoyo que el Ayuntamiento de Los Montesinos, la administración más cercana a las personas que viven aquí, presta a la mujer y a las medidas necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres no sea solo un deseo sino algo real y tangible”.

Onda Cero Vega Baja