El Consorcio Vega Baja Sostenible mejorará su gestión de residuos con una subvención de 270.000 euros de la Generalitat Valenciana

El Consorcio Vega Baja Sostenible, la entidad responsable de la gestión de los residuos de 27 municipios de la comarca, ha recibido dos subvenciones autonómicas que ascienden a los 270.000 euros.

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha otorgado a la entidad una primera ayuda destinada a la mejora de las instalaciones consorciadas de gestión de residuos. En concreto, el Consorcio destinará 144.627,91 euros para la adquisición de suministros como contenedores, básculas y autocompactadores que se instalarán en los ecoparques fijos de la red y en la Planta de Transferencia de Dolores. La subvención también incluye una segunda partida, que asciende a los 55.372,09 euros, que se destinará a obras de integración paisajística en los ecoparques de Dolores, Almoradí y la planta de Dolores.

“Gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, seguimos mejorando las instalaciones de nuestra red: adquirimos nuevos suministros para la planta de transferencia de Dolores y los ecoparques de Almoradí y Dolores, ya operativos; y los de Los Montesinos y Rojales, que están en construcción,” ha explicado el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano. “Pero no se trata solo de mejorar las instalaciones, sino de facilitar a nuestra ciudadanía separar en casa correctamente: vamos a adquirir materiales como papeleras de separación, cubos o imanes informativos para que reciclar sea aún más fácil”.

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La segunda subvención, con un importe total de 70.000 euros, tiene por objetivo fomentar la recogida separada en municipios. Se usará para la compra de materiales de concienciación y sensibilización ambiental: embudos para la separación en el hogar de aceite doméstico, bolsas de rafia para residuos, imanes informativos o cubos de sepración y bolsas biodegradables para la fracción orgánica. El Consorcio entregará estos materiales a los 27 ayuntamientos para que a su vez los repartan a la población y tratar de mejorar los índices de separación en origen de todas las fracciones y, especialmente, de la materia orgánica.

Actualmente, el Consorcio Vega Baja Sostenible está desarrollando una campaña de educación ambiental siguiendo esta línea de sensibilización ambiental. Educadores

ambientales están acompañando al alumnado de los centros educativos de la comarca a conocer los ecomóviles, con una dinámica de separación en la que niños y niñas aprenden la importancia de reciclar en casa.

Se trabajan conceptos como la reducción, prevención y reutilización de los residuos, así como la importancia de depositar pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías, aceites usados, pinturas, enseres o residuos domésticos que necesitan una gestión específica en la red de ecoparques consorciada.

De forma paralela a las actividades para el alumnado de primaria, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha lanzado una encuesta para evaluar el grado de conocimiento de la población general respecto a la red de ecoparques de la entidad. El objetivo es detectar posibles mejoras que fomenten un mayor uso de la red de ecoparques. Los interesados en participar pueden responder a la encuesta en este enlace o en la página web del Consorcio Vega Baja Sostenible.