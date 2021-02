Cocinando Torrevieja se presenta hoy viernes, 5 de febrero, con una sesión inaugural  online y se desarrollará desde el próximo lunes 12 de febrero hasta el 28 de mayo

En total todos los alumnos desarrollarán cuatro talleres con diferentes prácticas experimentales que permitirán a los 120 estudiantes que participan proyectarse sobre una realidad concreta que es la ciudad de Torrevieja. Los cuatro talleres versarán sobre “Dieta Mediterránea”; “Cocinar al Sol”; “Tupí or not Tupí, that is the question”; y “Territorios comestibles”.

Además de los directores y tutores de cada taller, Cocinando Torrevieja contará con expertos en Gastronomía invitados, entre los que se encuentran María Diago, bióloga (Guía Sustentable de Restaurantes); Esther Vives, periodista en “El negocio de la comida”, dietista, nutricionista y multiactivista; Javier de Andrés, cocinero del grupo La Sucursal (2 estrellas Michelín); Polea ( dueño del Restaurante de cocina sostenible del mismo nombre) y Dani Frías, cocinero de “La Ereta” (1 estrella Michelín).