El cineasta oriolano Pablo Riquelme presenta su próximo largometraje en el festival internacional de Sanghái

Es una de las muestras cinematográficas más importantes de Asia. Presentado por Bellota Blanca Film-Productions, cuya CEO es Moran Shi, se ha promocionado Orihuela como lugar para la realización de películas. También se presentó el proyecto de del oriolano Pablo Riquelme. Festival.

Gracias a la plataforma de comercio internacional que Orihuela está creando con la ciudad china, el cineasta oriolano Pablo Riquelme ha sido invitado a presentar en el Festival Internacional de Cine de Shangái el proyecto de su nuevo largometraje que se encuentra en fase de financiación.

Riquelme, que reside actualmente en California (USA), donde trabaja como guionista de Hollywood, firmó un guion de largometraje con localizaciones en Londres, España, Estados Unidos y China. El guion fue adquirido por el productor y activista norte americano Cleve Jones y supervisado por el director de cine Gus Van Sant. El trabajo está co-escrito por el mallorquín Borja Moreno.

Se trata de una película sobre las Redes Sociales, basada en la vida de un popular Influencer. En China, las Redes Sociales se han convertido en un negocio muy lucrativo y, de hecho, existen escuelas para el entrenamiento y preparación de Instagramers. Es por ello, que cuando Riquelme fue invitado a participar en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, en seguida pensó en este guion. “Es un proyecto muy ambicioso que cuenta con el apoyo de grandes cineastas y productores de Hollywood como Gus Van Sant, Cleves Jones o Laurence Mark”, afirma el cineasta.

El Festival cuenta con una sección dedicada a la presentación de proyectos para que inversores y estudios de cine de todo el mundo se interesen e involucren en el proceso de producción. “Cuando me invitaron pensé que era una señal del destino ya que una de las localizaciones de la película es precisamente Shanghái, así que me fue imposible no aprovechar la ocasión”, añade Riquelme.