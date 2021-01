El cierre de la hostelería, del comercio a partir de las 6 de la tarde y de las instalaciones deportivas hasta 31 de Enero

XIMO PUIG ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA FRENAR LA PANDEMIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado nuevas medidas para frenar la pandemia que incluyen el cierre total de la hostelería de la Comunitat Valenciana, así como del comercio a partir de las 6 de la tarde y de las instalaciones deportivas. Estas medidas entrarán en vigor a partir del jueves 21 de enero y se mantendrán durante los próximos 14 días.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el jefe del Consell, junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, en la que se han acordado nuevas medidas restrictivas generales para proteger la salud de la ciudadanía ante el avance de la pandemia.

El president ha manifestado la "enorme preocupación" ante los "altos niveles de incidencia del virus" en la Comunitat Valenciana que "exigen nuevas actuaciones de carácter inmediato". Así, ha señalado que "el aumento de la curva de contagios y la situación de tensión que sufre el sistema hospitalario valenciano, nos obliga a actuar ya", con el objetivo de reducir los contactos sociales, "que se han convertido en la principal causa de contagio".

Respecto del cierre de la hostelería, el president ha señalado que solo se permitirá el servicio de comida para llevar, sea distribuido en el propio local o por repartidores, y que sigan abiertos los servicios de cafetería y restaurante de los hoteles, solo para los clientes y con los aforos restringidos.

Asimismo, Puig ha explicado que se cerrará toda actividad comercial a partir de las 6 de la tarde, a excepción de los establecimientos alimentarios, farmacias y servicios esenciales, y todas las instalaciones deportivas, salvo para los deportistas profesionales y competiciones oficiales de carácter estatal.

Por otro lado, el president ha asegurado que la Generalitat solicitará mañana al Gobierno de España, en el Consejo Interterritorial, que permita avanzar a las 8 de la tarde la restricción de la movilidad nocturna, aunque por el momento continúa vigente el actual horario que limita la circulación de las personas a partir de las 10 de la noche.

Confinamientos perimetrales no prorrogados

Respecto a los confinamientos perimetrales de las 29 poblaciones de la Comunitat Valenciana que decaen este miércoles por la noche, el president ha destacado que no se van a prorrogar.

Sin embargo ha recordado que el resto de restricciones en vigor, tales como el perimetraje autonómico o el número máximo de 6 personas en las reuniones, continúan vigentes hasta el 31 de enero, tal y como estaba previsto.

Confinamiento domiciliario

Respecto al confinamiento domiciliario, el jefe del Consell ha querido aclarar que la Generalitat no tiene competencias en esta restricción, que ha calificado como "medida extrema" que solo puede ser decretada por el Gobierno español, "que en este momento la descarta".

En este sentido ha señalado que el confinamiento comporta graves efectos secundarios y lleva asociados problemas de salud física y mental, al tiempo que genera profundas desigualdades en muchos colectivos, por lo que "hace falta ponderar muy bien una medida de tal magnitud".

El president ha asegurado que "más allá de la incidencia del virus, no estamos en la misma situación de marzo, cuando no había mascarillas y no se podía salir a la calle o al trabajo con seguridad". Así pues ha destacado que "ahora, si cumplimos las indicaciones y no nos quitamos la mascarilla, por lo que el riesgo de estar en el espacio abierto no tiene nada a ver con el de marzo".