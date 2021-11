El centro cultural Virgen del Carmen acogera una obra de teatro contra la violencia de genero

SINOPSIS

Desde niña, Nora (Isabel Pardines) siempre ha estado sometida a la voluntad de los hombres que la han rodeado. Por eso, para ella, ser la muñeca con la que juega su marido Héctor (José Vicente Soriano) es lo más normal del mundo. Pero la visita inesperada de su amiga Cristina (Lucía Iñesta / Lucía Espinosa), la enfermedad del mejor amigo de la familia, el Dr. Ramos (Paco Pando) y la revelación de algo secreto, que sólo conocen Nora y el Sr. Pardo (José Manuel Vidal), provocará que Nora por fin se dé cuenta de que su vida debe cambiar y de que no puede seguir viviendo dentro de una casa de muñecas.

Cuando Henrik Ibsen escribió "Casa de muñecas" seguramente no era consciente de que posiblemente estaba escribiendo la primera gran obra feminista de la historia, pero que a finales del Siglo XIX alguien fuera capaz de escribir una obra que nos hablara de una mujer, que harta de aguantar el maltrato sicológico de su marido, fuera capaz de marcharse dejándolo todo, incluidos sus hijos, era algo realmente valiente y que decía mucho del carácter crítico del autor con aquellos que pensaban que la supremacía era algo lógico.

Cuando hablamos de maltrato, siempre nos viene a la mente el maltrato físico, pero el sicológico puede llegar a ser tan duro y vejatorio como el otro, porque posiblemente no hay nada más humillante que no tener la posibilidad de que una persona sea ella misma, con sus virtudes y sus defectos, y con el derecho del mundo a tomar sus propias decisiones, sean o no acertadas.

En teoría Nora no tiene nada de lo que quejarse. Tiene un marido que la adora, tres hijos maravillosos y no tiene que preocuparse por nada. Él le dice lo que debe hacer, como debe hablar, como debe comportarse, como debe vestir, como si tratara de una muñeca. Y ella asume la situación como si fuera lo más normal del mundo. Pero las circunstancias harán que todo cambie y que Nora descubra que posesión y amor no son la misma cosa, llevándole a pegar el portazo más famoso de la historia de la literatura.

Por desgracia el mundo sigue llenos de "Noras" que no se atreven a reaccionar y a pegar ese portazo que cambie sus vidas para siempre.

REPARTO: (POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)

-NORA: Isabel Pardines

-HÉCTOR: José Vicente Soriano

-Dr. RAMOS: Paco Pando

-CRISTINA: Lucía Iñesta / Lucía Espinosa

-PARDO: José Manuel Vidal.