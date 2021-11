Callosa ejecuta obras de la DANA gracias a la ayuda de Diputación tras el abandono de la Generalitat

Llegan a su fin las obras de reparación y renovación del saneamiento en Callosa de Segura que colapsaron tras la DANA, debido al mal estado en el que se encontraba un tramo de muy difícil acceso bajo las vías del tren desde, al menos, 2018.

La obra que ha costado cerca de 600.000€ y que ha sido sufragada en parte con una subvención de la Diputación de Alicante era de vital importancia para el buen funcionamiento de los colectores municipales. El municipio que no tiene red separativa de pluviales sufre un continuo deterioro en su red de saneamiento cuando se producen este tipo de fenómenos atmosféricos.

El Alcalde popular Martínez Sirvent ha explicado que “la obra ha sido de muy difícil planificación; los lodos y aguas fecales afectaron a varias viviendas limítrofes a la estación del tren y tuvimos que actuar de urgencia por la insalubridad que se estaba generando. Debido a esto, nos encontramos con alguna deficiencia en el proyecto redactado a marchas forzadas que no preveía que la tubería original pasaba por dentro de unas parcelas privadas al otro lado de las vías y hemos tenido que tramitar una ocupación temporal de las parcelas afectadas. Además de los trámites con ADIF para que nos permitieran pasar la nueva tubería por debajo de sus instalaciones mientras los trenes seguían en marcha en todo momento ha sido compleja.”

“Ahora entendemos que, aunque Equipos de Gobierno anteriores sabían que era importante realizar esta actuación concreta, ninguno se vio con la capacidad de llevarla a cabo y hemos tenido que ser nosotros los que decidiéramos llevarla a cabo y no dejarlo estar por más tiempo. Hemos echado en falta la ayuda de la Generalitat cosa que sí que recibieron otros municipios vecinos, y estuvimos reclamando durante meses; y aunque recibimos la visita del Ex Vicepresidente de la Generalitat Ruben Dalmau tras la DANA la verdad es que ayuda real de la Generalitat hemos tenido muy poca. Aunque seguiremos reclamando donde haga falta para que no vuelva a pasar.”