Bigastro, Orihuela y la ciudad de Alicante, las localidades premiadas con el número 95712

En Bigastro, este cupón ha repartido 350.000 euros, de manos del vendedor Ángel David Rodríguez Gallardo, que vendió 10 cupones premiados desde su zona de venta en esta localidad.





Orihuela también ha recibido la suerte de este cupón, con 245.000 euros, repartidos por Francisco José Espinosa Ruiz, que llevó la ilusión a siete de sus clientes habituales.





En Alicante, el cupón del 3 de noviembre ha repartido 280.000 euros, en ocho cupones premiados que comercializó el vendedor afilado a la ONCE Antonio José González Nieto, con punto de venta en la Avenida Doctor Rico, número 4, de Alicante.





El cupón de la ONCE del 3 de noviembre ha dejado ‘La Paga’ en Reus, y premios importantes en Algeciras.





Y 3.000 euros del Super Once en Crevillente





La ilusión de la ONCE también ha llegado a Crevillente, esta vez con el Super Once, que ha dejado 3.000 euros en la localidad, gracias a la vendedora afiliada a la ONCE Rosario Josefa Alcaraz Zaplana que comercializó el boleto premiado, de la categoría 8 de 9, desde su punto de venta junto al Consum de Crevillente.





Las loterías responsables de la ONCE se pueden adquirir a los 19.000 vendedores de la Organización, en www.juegosonc.es y en establecimientos autorizados.





La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 5 de noviembre un bote de 10 millones de euros.