La biblioteca de Benejuzar no amplia el horario de apertura en fechas de examenes

Según ha afirmado el portavoz popular, Antonio Bernabé “el toque de queda no debe ser una excusa para el gobierno de Benejúzar que debía haber abierto la biblioteca en horario ampliado, como se hizo la legislatura pasada desde que se abrió la nueva biblioteca con el gobierno del PP”, añadiendo el portavoz que “No sirve de excusa el toque de queda ni tampoco la falta de personal, porque ha habido subvenciones para contratar bibliotecario/a, como hicimos, ya que hasta el 2020 la tasa de reposición no ha permitido incluir dicha plaza en la oferta pública de empleo, pero el equipo de gobierno actual ha optado por contratar otros perfiles”.

El portavoz popular recrimina “la falta de responsabilidad y la dejadez del equipo de Gobierno que no ha ampliado el horario de la biblioteca ni siquiera en plenas fechas de exámenes, obligando de esta forma a nuestros estudiantes a desplazarse a otros municipios vecinos para estudiar en un ambiente propicio, ya que la biblioteca de nuestro pueblo no está abierta los fines de semana y deben hacer solicitud previa para poder acceder”.

La realidad actual es que la biblioteca tiene un horario restringido y no abre los fines de semana. Este horario no se adapta a la demanda de los propios estudiantes. El 8 de enero la biblioteca comenzó a abrir en horario de tarde, permaneciendo cerrada en horario de mañana. El día 13 de mayo la concejalía de Cultura anunció el horario de la biblioteca como sala de estudio en horario de mañana, de 9 a 14 horas, con la obligatoriedad de solicitud de cita previa para acceder. Estos horarios y limitaciones han llamado la atención del Grupo Popular dado que en la Comunidad Valenciana no hay restricciones de aforo en las bibliotecas desde el día 9 de mayo, si bien las semanas anteriores era el aforo del 75%.

Con el gobierno del Partido Popular, hasta el 2019, la biblioteca municipal abría en horario de mañana y tarde, así como los fines de semana, ampliándose el horario durante el período de exámenes de 8 de la mañana a las 12 de la noche entre semana, y hasta las 2 de la madrugada los fines de semana, dando así un mayor servicio a los estudiantes benejucenses y cubriendo los períodos de exámenes de las distintas universidades, así como del IES de Benejúzar.

Bernabé ha señalado que “el equipo de gobierno demuestra una falta grande de sensibilidad con los estudiantes de Benejúzar. No cabe excusarse con la pandemia puesto que se han organizado grandes eventos en las pasadas fiestas. Desde el PP

creemos que todavía están a tiempo de rectificar y trabajar para conseguir un horario ampliado en la biblioteca municipal”.