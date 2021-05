El alcalde ha insistido en que le ha expresado estas necesidades al presidente de todos los valencianos desde la comprensión y entendiendo todas las complejidades, todas las dificultades, que tienen las administraciones para desarrollar los proyectos “pese a eso, yo como alcalde de Orihuela tengo que dar respuesta,

por ejemplo, a los padres de los usuarios y a los trabajadores de la Residencia Oriol, para la que no nos dan solución, que se tienen que desplazar a Torrevieja

todos los días por la carretera CV-95 que tampoco se proyecta; a lo que hay que unir que hace 6 meses le pedí audiencia junto al presidente de la Diputación y el alcalde de Torrevieja, para presentar el proyecto del tren a la costa y no se nos recibe. Sigue pasando el tiempo, insisto que no quiero que esto parezca una un mensaje de confrontación, y estamos pendientes de recuperar infraestructuras que nos garanticen que si hay otra vez un episodio de lluvias no vamos a sufrir una catástrofe como la que sufrimos hace prácticamente dos años.

El alcalde oriolano se ha referido a cuestiones tan ‘fáciles’ como la permeabilización de la CV-930 que la arrasó la anterior DANA y dejó incomunicada Orihuela. “Se trata de una actuación menor dentro de la obra pública y ni tan siquiera eso lo tenemos encima de la mesa para dar una solución inmediata”.

No obstante, Bascuñana en todo momento ha mostrado la satisfacción que supone para Orihuela la presencia de tres administraciones y una vez más ofrecer todo el apoyo que tanto desde el Ayuntamiento de Orihuela como desde su persona pueda ofrecer para dar soluciones ágiles a todos estos problemas. “Me consta que el presidente Puig en su día planteó un plan Marshall con el Plan Vega Renhace, en el que hay mucha gente participando, y les agradezco a todos su esfuerzo y también sé que el presidente tiene interés en dar soluciones a los problemas de la Vega Baja pero las necesitamos sin demora”.

En la visita a Orihuela el presidente Ximo Puig ha participado, además de visitar la Oficina de Vega Baja Renhace, en el acto de firma de un Protocolo General de Actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, suscrito por los presidentes de las dos instituciones y los alcaldes de la comarca. En este sentido Bascuñana ha señalado

que siempre es un placer tenerlos en Orihuela e “intentar dar un paso en pro de nuestra ciudad y la comarca. Se ha firmado un protocolo de actuación en materia de limpieza del cauce del río, sobre todo en su tramo urbano, pero lógicamente como alcalde de Orihuela, aunque lo he firmado, he tenido que añadirle unas consideraciones que no venían reflejadas en el documento en sí. No habíamos tenido acceso a el documento previamente y he tenido que manifestar que echaba en falta que reflejara la responsabilidad de la Confederación de la limpieza de los lodos en la ciudad, que es un problema muy importante para Orihuela, y también esa limpieza antes de llegar al tramo urbano con redes o con barreras que impidan que los restos contaminantes y la suciedad se deposite finalmente en el tramo urbano y que sea responsabilidad del Ayuntamiento el limpiarlo”.

El alcalde ha aclarado que, salvando esa consideración, es muy importante la coordinación y la colaboración, además de agradecer a todos el esfuerzo que han hecho para que se pueda avanzar en esa limpieza del rio Segura. Insistiendo, una vez más, que Orihuela es diferente al resto de municipios que han firmado porque atraviesa la ciudad en un tramo muy largo con azudes y otras complejidades.