Más de 4.500 mujeres integran la plantilla de profesionales de Ribera y son mayoría en 26 de 39 especialidades

8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El grupo sanitario Ribera se escribe en femenino, confirmando que el éxito no es una cuestión de género. El 56% de los cargos directivos y puestos de responsabilidad del grupo están ocupados por mujeres y al frente de todos ellos se encuentra, desde hace algo más de cuatro meses, Elisa Tarazona, consejera delegada. En Ribera “todos los días son el día de la mujer”, asegura su máxima responsable, ya que el 70% de los profesionales que integran este grupo son mujeres. “Así es como ponemos en valor a la mujer, con un compromiso estratégico, en el día a día de una compañía que apuesta decididamente por la igualdad de oportunidades”, añade. Aunque actualmente aún existen especialidades en las que predominan mujeres u hombres, el porcentaje se va diluyendo con el transcurso de los años, conforme se van incorporando nuevas generaciones de MIR. Tanto es así que en Ribera las mujeres médicas representan el 60% y en 26 de las 39 especialidades son mayoría. Además, en disciplinas como Neurofisiología Clínica o Farmacología Clínica, las mujeres representan el 100% de los profesionales en todos los centros del grupo Ribera. Más del 75% suponen en especialidades como Pediatría y sus áreas específicas, además de en Hematología, Hemoterapia, Análisis clínicos de laboratorio, Alergología, Obstetricia y Ginecología. Eva Baró, gerente del Hospital de Torrevieja, es una de las muchas mujeres con responsabilidad destacadas en el grupo y asegura que “Ribera pone a las mujeres en el lugar que les corresponde como profesionales, ni más ni menos, porque es una empresa donde cada cual es valorado por lo que hace y cómo lo hace”. “Llevo casi 14 años en el grupo y la empresa me ha acompañado no sólo en mis distintas fases profesionales sino en las personales, viendo crecer a mis hijos mientras yo también crecía profesionalmente. Este acompañamiento no es frecuente en las organizaciones”, proclama.

