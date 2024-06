El Orihuela CF se queda a las puertas del ascenso a Primera RFEF y volverá a jugar en Segunda RFEF

El Orihuela CF da por concluida la temporada tras quedarse sin ascenso a Primera Federación en su visita a Barakaldo, donde viajaba en la final de los play off con la renta de 3-1 lograda en el partido de ida de Los Arcos. En tierras vizcaínas, los de Sergi Guilló perdieron por 2-0, un resultado que igualaba la eliminatoria y que forzaba la prórroga. Al mantenerse el mismo resultado en el tiempo extra, el Orihuela se quedó sin ascenso por tener una peor clasificación en liga con respecto al Barakaldo, ya que en estos play off no se decide la victoria desde la tanda de penaltis, sino por mejor clasificación en el campeonato regular.

Los de la Vega Baja terminan así una temporada para enmarcar en la que ha devuelto la ilusión a la afición y ha permitido incluso la creación de nuevos seguidores. Unos 400 hinchas se desplazaron desde Orihuela hasta Barkaldo para presenciar en persona el partido de la final, mientra que alrededor de 2.000 personas siguieron el encuentro a través de una pantalla gigante en las gradas de Los Arcos.