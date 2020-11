La Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela habla del SEMAVIG y de los servicios que presta

Asimismo, la concejala oriolana ha desglosado los datos concretos de las atenciones, destacando que el rango de edad de las usuarias más alto es el de 31 a 40 años, con el 28,9%. “Este año no se ha atendido ninguna mujer menor de 18 años, lo que no implica que no haya habido casos, si no que no se han denunciado o que pueden haber retirado la denuncia”.

En cuanto al lugar de residencia de las usuarias, el 39,1% residen en el centro de Orihuela, el 30,4% en pedanías y el 30, 4% en la costa. Por otra parte, el 53,6% de las usuarias son de nacionalidad española, mientras que el 26,1% son de origen europeo, 13% latinoamericanas y el 7,3% de africanas.

El 45% de las usuarias del SEMAVIG en este año son solteras, el 33, 3% casadas, y el restante divorciadas. Además, el 63, 7% tiene 1 ó 2 hijos.

Baldó ha explicado también que en cuanto al vínculo con el agresor, el 27,5% son pareja con convivencia. En cuanto a los años de relación, destaca principalmente las relaciones de más de 11 años, seguida de las de entre 7 y 10 años, y las de entre 1 y 3 años.

Por otra parte, 62 mujeres interpusieron denuncia, dictándose 54 órdenes de protección, mientras que 9 de las usuarias no denunciaron y 17 no obtuvieron la orden de protección.

Finalmente, Baldó ha destacado los datos del servicio de teleasistencia móvil, ya que desde el SEMAVIG se han tramitado un total de 38 telasistencias durante este año 2020.