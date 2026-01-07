El Valencia solo ha perdido una vez con el Elche en Mestalla, por 1-2 en la Liga 65-66

El Valencia recibirá este sábado al Elche en Mestalla, en el encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga, un escenario en el que el conjunto valencianista únicamente ha sufrido una derrota frente al equipo franjiverde, registrada en la temporada 1965-66 por 1-2.

En ese partido disputado el 26 de diciembre de 1965, el Valencia de Sabina Barinaga se adelantó con un gol de Vicente Navarro en el tercer minuto de partido, pero el equipo del brasileño Otto Bumbel remontó el partido con un gol de Juan Gualberto Casco marcado dos minutos después y otro de Luciano Sánchez García ‘Vavá’ en el 41.

Desde entonces, el Valencia ha cosechado a lo largo de esos sesenta años trece victorias y cuatro empates ante los ilicitanos, con un empate como resultado más reciente en la novena jornada de la temporada 2022-23.

La visita más reciente del Elche a Mestalla fue el 15 de octubre de 2022, un partido al que el equipo dirigido por aquel entonces por Gennaro Gattuso llegaba séptimo con 13 puntos, mientras que el equipo de Jorge Almirón, que afrontaba su primer partido, era colista con dos puntos.

El conjunto ilicitano se adelantó con un gol de Pere Milla en el minuto 29 tras un penalti cometido por Mamardashvili sobre Bigas, que tuvo que ser retirado en camilla, pero en el 41 Cavani igualó también desde los once metros tras un derribo de Josan a Gayà con su primer gol como valencianista.

El Valencia, que estuvo mejor que su rival en la primera parte, mantuvo su presión y, ya en el tiempo añadido del primer acto, Cavani firmó el 2-1 (45+7) con un certero cabezazo a centro de Almeida.

Sin embargo, el Elche ganó presencia tras el descanso y logró el empate en el minuto 65 con un cabezazo de Pere Milla, tras un buen centro de Clerc. En el tramo final, ambos equipos tuvieron opciones de victoria, aunque fue el Valencia el que más cerca estuvo del triunfo ante un Elche replegado, en un desenlace marcado por el empuje local y la falta de precisión.

Por parte del Valencia jugaron Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista, Cömert, Gayà (Jesús Vázquez), Nico, Yunus Musah (Ilaix Moriba), Justin Kluivert (Fran Pérez), André Almeida (Lato), Samuel Lino y Cavani (Hugo Duro).

Por parte del Elche jugaron Edgar Badía, Josan (Ponce), Palacios, Roco (Verdú), Bigas (González), Clerc, Omar Mascarell, Raúl Guti, Collado (Nicolás Fernández), Morente y Pere Milla (Quina).

El balance de los 24 partidos disputados entre ambos en Primera División en la capital valenciana es de 16 victorias para el Valencia, siete empates y una derrota.